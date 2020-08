‘Gobernaba el narco’, insiste el Presidente. Pide a Calderón que si sabía algo de García Luna lo diga

‘Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el Juez de Estados Unidos. García Luna fue su Secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba’, recordó el Presidente

MÉXICO (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a Felipe Calderón Hinojosa y dijo que el exmandatario debería hablar lo que sabe sobre Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal en su sexenio. También consideró que el político de derecha está enojado con él porque ayer le dijo que su Gobierno había derivado en un “narco-Estado”.

“Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el Juez de Estados Unidos. García Luna fue su Secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba”, afirmó.

Este lunes, Calderón Hinojosa, señaló que fue quien más criminales ha extraditado a los Estados Unidos, y que podrán criticarlo por todo, pero no de saludar a la madre de “El Chapo” Guzmán o liberar delincuentes.

En entrevista para Radio Fórmula, el expanista sostuvo que su sexenio se caracterizó por detener a 25 de los 34 criminales más buscados de la justicia en ese entonces, a pesar de que la ciudadanía podría estar en acuerdo o en desacuerdo con su estrategia.

“Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá de ‘El Chapo’”, expresó.

“No liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos de ‘El Chapo’ ni a los sobrinos. Soy el Presidente del Gobierno que más criminales ha extraditado a ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34”, añadió.

Hoy, López Obrador aseguró que volvería a saludar a la madre del narcotraficante si se la volviera a encontrar, tal como lo hizo el pasado 29 de marzo. Ese día sostuvo un breve encuentro con Consuelo Loera en su visita a Badiraguato. El acercamiento fue grabado y compartido en redes sociales.

“Que saludé yo a la mamá de Guzmán Loera. La volvería a saludar si me la encuentro. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero cómo no voy a saludar a una anciana. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Pues sí. Yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su Secretario de Seguridad Pública”, pidió.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano recordó que “al señor García Luna se le acusa en Estados Unidos de estar recibiendo ‘mordidas’, dinero, para darle protección al grupo o al cártel de Guzmán Loera. Él los protegía y a cambio de esa protección le daban dinero. Entonces se le acusa de que desde el Gobierno se perseguían a otras bandas mientras se protegía a la de Guzmán Loera”.

“También en ese entonces se permitió que en secreto se introdujeran armas de Estados Unidos a México porque supuestamente así, con esas armas marcadas, se iba a saber quiénes iban a usar esas armas y así se les iba a detener. Imagínense, hacer eso a espaldas del pueblo, sin que se supiera, en la clandestinidad. Acuerdo del Gobierno de Estados Unidos con el Gobierno de México. Resulta que entraron las armas y así como García Luna, todo el Gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narco-Estado”, reiteró.

Frente a los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó que antes “gobernaba el narco”, pues “la autoridad estaba al servicio del narco. Entonces era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas”.

“El que nada debe nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna; pues qué se va a preocupar. Debe estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí”, dijo.

Desde Palacio Nacional, AMLO agregó que “el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría. No era un Gobierno del pueblo. Era un Gobierno para el saqueo, la corrupción. Entonces tenemos que seguir limpiando, denunciando. Todo esto que hacemos, que haya transparencia. Si hay indicios de corrupción en este Gobierno, que se denuncie”.

“Hoy en la mañana volvimos a hacer una revisión de los funcionarios vinculados a García Luna para que no quede nadie. Se han despedido a cerca de 30. Pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento, que esto viene de tiempo atrás. Todos ellos se formaron en el CISEN. Son historias negras. Se fueron formando todos estos policías aplaudidos, reconocidos por los medios de información. Pero eran el ejemplo a seguir y miren”, concluyó.

AMLO: CON CALDERÓN HUBO “NARCO-ESTADO”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que hay procesos abiertos en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), ex colaboradores de Genaro García Luna.

En su conferencia, también aseguró que existen periodistas que conocieron y tuvieron relación con “estos personajes”, y por eso salen en su defensa en los medios. “Hay periodistas famosos actualmente que los defienden”, manifestó.

“Imagínense en qué situación estaba en el país. Llegó a hablarse de un narco-Estado”, señaló el mandatario al recordar que García Luna era el Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón Hinojosa. “Yo en ese entonces, sinceramente, pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí” en tiempos de Calderón Hinojosa.

“Se está hablando de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, sostuvo.

López Obrador consideró que este tema debe “atenderse para que no se repita nunca jamás”, pues tiene que “haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos. Nos quedamos en estado de indefensión. Estamos en manos de la delincuencia”.