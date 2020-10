Gobernador de Sinaloa y director son ignorantes y faltos de visión por cerrar el Inapi, asegura Karam Quiñónez

José Abraham Sanz

El doctor Carlos Karam Quiñónez, uno de los principales impulsores de la ciencia en Sinaloa, pudo escuchar hace unos días cómo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el director Bernardino Antelo Esper, confirmaron la desaparición del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa.

Karam Quiñónez, investigador científico retirado, y quien fue también director del Inapi y fundador de la comisión estatal que lo antecedió, consideró que el discurso de ambos políticos busca confundir a la sociedad, puesto que el Inapi tiene recursos asignados de parte del Congreso del Estado y de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, no solo los recursos estatales de un fideicomiso.

“Es el primer estado de la República que va a prescindir de un organismo de ciencia, lo cual habla de que el Gobernador y el director actual del Inapi no entienden un ápice del papel que juega la ciencia en el desarrollo de toda sociedad, particularmente en la actualidad”, expresó.

“La diferencia es que los actuales gobernantes, el Gobernador Quirino Ordaz y el director Bernardino Antelo, por ignorancia y mala fe creen que es mejor recortar la ciencia que hacer desarrollo científico en Sinaloa”.

Karam Quiñónez, quien también fue impulsor y colaboró para la creación de la primera Ley de Ciencia y Tecnología presentada en 2004, dijo que actualmente en el estado hay más de un millar de científicos trabajando en temas como salud, alimentación, agricultura y pesca.

“Las funciones del Inapi, por si no lo sabe el Gobernador, que siempre mostró indiferencia, es tal que nombra al primer político como director del Inapi, antes se llamaba Consejo de Ciencia, siempre tuvo científico, nunca estuvo alguien ajeno al tema”, agregó.

“Con el hecho de que nombra al primer político como director, prácticamente dijo 'a mí me vale madres la ciencia', 'yo lo que quiero es acomodar a candidatos', pero el tema de la ciencia no le importa, no le entiende, cree que no tiene utilidad”.

Karam Quiñónez recalcó que todo el tiempo la ciencia ha jugado un papel relevante en la humanidad, pero que ahora es doble, porque además de generar las tecnologías que permiten mejorar la calidad de vida, hoy está íntimamente ligada al tema de la productividad y competitividad de las empresas.

“Ya no hay una empresa que quiera ser competitiva que pueda prescindir de la ciencia, de la tecnología y de la innovación”, recalcó.

El discurso sobre el recorte de los fideicomisos, agregó Karam Quiñónez, solo busca confundir a la sociedad científica.

“El Inapi es un organismo estatal que depende de recursos estatales que históricamente los ha definido el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos”, aclaró.

También dijo que un presupuesto con el que funciona es pequeño, de poco más de 6.3 millones de pesos.

“No obstante, como el Conacyt, que es el organismo de ciencia federal, no tiene personal en los estados, todos los programas y las políticas del Conacyt se aplican a través de los organismos de ciencia estatales, no solo de los fideicomisos”, expresó.

“Es cierto que la desaparición de fondos mixtos perjudica al estado, yo dejé más de 100 millones de pesos, no sé cuánto tenga ahorita; sin embargo ese fideicomiso solamente es una de las fuentes”.

Solamente con los recursos del programa del Conacyt, el Inapi tiene suficientes motivos para sobrevivir.

Agregó que los programas del Conacyt atacan ejes estratégicos de la ciencia y la tecnología, como la generación del conocimiento, la divulgación de la ciencia y la formación de recursos humanos.

“El tema es las limitaciones, la visión corta de los gobernantes, particularmente del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y del director para el tema del desarrollo... El Inapi es patrimonio de la comunidad científica de Sinaloa, que no es pequeña, ni es irrelevante; pero además es patrimonio del creciente número de empresas de base tecnológica que existen”, agregó.

“Quieren despedir al personal del Inapi, ya hay personas que se van el día de mañana, y eso sí, quiere el director que su equipo de campaña, para la Presidencia de Ahome, sí quede ahí como aviadores del Inapi y que él pueda seguir cobrando en la Secretaría de Innovación, no importa que ahí en Inapi haya personas con años de ciencia, que son pocos, pero que han hecho posible que Inapi sea organismo importante para investigadores y empresarios”.