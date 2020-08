Gobernador de Tamaulipas rechaza acusaciones que lo vinculan con sobornos

Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional, y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona, le dice Cabeza de Vaca a AMLO

Sinembargo.MX

28/08/2020 | 11:19 AM

Ciudad de México.– Francisco García Cabeza de Vaca dijo esta mañana que es víctima de adversarios políticos y le recordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que él mismo fue víctima de Vicente Fox Quesada, quien intentó meterlo a prisión en “el famoso desafuero y llegó al poder en 2000 por el mismo partido (Acción Nacional, PAN) que el Gobernador de Tamaulipas.

Antes, García Cabeza de Vaca dijo que México no es de izquierdas ni de derechas, sino de todos los mexicanos. Agradeció al Jefe del Ejecutivo federal la oportunidad de “hablar de frente”.

“Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional, y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona. Grabaron a sus colaboradores. Lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, el mismo Presidente de la República [Vicente Fox Quesada] en esos años intentó meterlo a la cárcel. Sí lo recordamos. Por supuesto que lo recordamos”, señaló el Gobernador desde Tamaulipas. López Obrador le dio la razón y asintió con la cabeza.

El mandatario negó las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo señaló en su denuncia ante la FGR por haber recibido sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.

“No me va a dejar mentir, señor Presidente, las presiones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo, en lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle, resolviendo tantos problema, ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confesos como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor Presidente, yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios para revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí, demasiada pérdida de tiempo, ¿no cree? Creo que hay cosas más importantes que hacer, no queramos regresar a estas practicas del pasado, pero eso es lo que esta pasando hoy en día”, agregó.

“Esos ataques, insinuaciones sin fundamento nos son producto de la causalidad, nuestros adversarios están preocupados, saben que Tamaulipas va por el camino correcto, están los indicadores”. Y afirmó que lo que más preocupa a los mexicanos es el tema de la seguridad y ahora Tamaulipas es ejemplo nacional. Además, destacó que la entidad ha dado resultados en esa materia.

“Usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder, entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron también incrementaron los ataques a sus personas, lo difamaron medios de comunicación”, añadió.

Asimismo, Cabeza de Vaca afirmó que los ataques obedecen a que los opositores “quieren sacar raja política” pues ven a la vuelta de la esquina las elecciones de 2021.

“…pero son tan irresponsables que no se entiende que aquí este tipo de politiquería cuesta ávidas, aquí no se puede jugar a hacerle al político porque este tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente, la política no puede ni debe ser así, los gobernantes nos debemos dedicar a trabajar”, enfatizó.

Hace unos días, Cabeza de Vaca afirmó que respondería a las acusaciones en su contra, realizadas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo señaló de haber recibido sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.

El mandatario de Tamaulipas puntualizó a través de su cuenta de Twitter que no permitirá que sea usado para propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país.

“Como lo dije de frente al Gobierno en la reunión de la Conago: no voy a permitir que me usen con propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país. Responderé con determinación a las mentiras del delincuente confeso Lozoya”, comentó.