Gobernador prevÃ© mÃ¡s cambios en su gabinete y advierte que el que no dÃ© el ancho se va

Gobernador prevé más cambios en su gabinete y advierte que el que no dé el ancho se va

El Mandatario estatal asegura que no se arrepiente de ninguno de los relevos realizados hasta ahora en su equipo central de trabajo

José Alfredo Beltrán

19/11/2018 | 10:44 AM

Quirino Ordaz Coppel no descarta más cambios en su equipo cercano.

En menos de dos años al frente del Gobierno del Estado, el Gobernador de Sinaloa se ha caracterizado por mover a la mitad de los titulares de su equipo.

Esto no había ocurrido con alguno de sus antecesores.

De las 14 secretarías que conforman la administración estatal, ha habido relevos en al menos siete.

Algunos de estos movimientos han levantado polémica; otros, sorpresa, o bien, malestar de grupos focalizados.

Ordaz Coppel sostiene que en este tipo de decisiones se actúa con la cabeza fría, y no por emociones.

En las carteras donde los titulares han cambiado de rostro destacan Desarrollo Social, Salud, Educación Pública y Cultura, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Sustentable, Pesca y Turismo.

Asimismo ha cambiado de jefe de asesores en tres ocasiones.

El último movimiento de su equipo fue la salida de Jesús Valdés Palazuelos, ex Secretario de Agricultura y Ganadería, quien estuvo al frente de esta responsabilidad sólo cuatro meses.

Fue precisamente esta designación una de las más cuestionadas, pues Valdés Palazuelos fue designado sorpresivamente como Secretario, tras su derrota en los comicios para Alcalde de Culiacán, el 1 de julio.

Valdés reemplazo a Juan Enrique Habermann Gastélum, quien era respaldado por el sector agrícola privado.

Ordaz Coppel aseguró que no tuvo que ver en la decisión de Valdés Palazuelos.

--¿No fue usted el que le dijo “vete para el PRI”?

--Ahí está la renuncia, él me manifestó su deseo de irse a otra actividad, a buscar la dirigencia; yo soy muy respetuoso y en un gobierno, como en una empresa también, es siempre de evaluación, medición.

Yo no tengo compromisos con nadie, más que darle resultados a la gente, y eso me da una gran libertad y por otro lado también me gusta escuchar mucho a la población.

--¿Hay algún relevo que haya hecho en el gabinete que luego se haya arrepentido?

--Ninguno, ninguno, en cada caso han sido por circunstancias muy particulares.

Antes de Valdés Palazuelos renunció a la titularidad de Sedesol Raúl Carrillo, en medio del escándalo por los colchones usados entregados a damnificados en el marco de los aguaceros.

Sobre si esta salida fue “dolorosa”, el Mandatario afirmó que él no es un hombre emocional.

“Yo no tengo emociones en ese sentido, no tengo corazón tampoco en eso, actúo frío en ese sentido”, sostuvo en entrevista con Noroeste.

--¿Son previsibles más cambios en el gabinete?

--Si hay funcionarios que no dan el ancho, sí los habrá.

7

son los secretarios del gabinete reemplazados en los primeros dos años del actual Gobierno estatal