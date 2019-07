Gobernador tiene capturado el sistema anticorrupciÃ³n: Iniciativa Sinaloa

Gobernador tiene capturado el sistema anticorrupción: Iniciativa Sinaloa

Silber Meza Camacho, director de la organización civil, señala que Quirino Ordaz Coppel tiene las manos en el Comité de Participación Ciudadana, lo que merma la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción

Antonio Olazábal

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene capturado el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, acusó Silber Meza Camacho.

El director de Iniciativa Sinaloa argumentó que la ciudadanía sólo tiene un voto de siete dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrrupción, el Comité de Participación Ciudadana es el único ente ciudadano que representa a la sociedad en el Comité Coordinador, mismo que el Gobernador tiene controlado desde el Ejecutivo, dado que para Meza Camacho hay línea para trabar el trabajo del CPC.

"Lo que está mal es que la voz de la ciudadanía esté con tanta desigualdad en el órgano que toma las decisiones en el sistema antiorrupción y eso hay que cambiarlo también, es cuestión de cambiar de manera quirúrgica la ley para que las cosas funcionen como deben de funcionar y hacer que deje de haber esta captura del sistema anticorrupción de parte del Gobierno estatal", indicó.

-- ¿Crees que el Gobierno tiene las manos metidas en todo este proceso?

"Totalmente, el Gobernador del Estado tiene capturado el sistema anticorrupción, eso no tengo la menor duda, porque simple y sencillamente tienes a un comité coordinador que no le das el lugar que merece, y que obliga la ley al CPC, porque el CPC con todo los defectos que pueda tener, es el órgano ciudadano allá adentro y está haciendo una labor que no lo están queriendo dejar hacer".

Cabe mencionar que el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción está integrado por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Comisión Estatal de Acceso a la Información, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el presidente del del Comité de Participación Ciudadana.

Para el director de Iniciativa Sinaloa hay instrucciones de Quirino Ordaz Coppel para que el CPC no se desenvuelva de manera libre dentro del sistema anticorrupción, lo ejemplificó con el nombraminento de Fernando Ruiz Rangel como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, abogado que ya una vez había tenido el visto bueno del Gobernador cuando buscó dirigir la Comisión de Atención a Víctimas.

"Las instituciones de Gobierno no dejan que el CPC se desenvuelva como debe de desenvolverse, eso me queda claro que es porque hay una instrucción del Gobierno de no liberar el combate a la corrupción, quieren seguir teniendo el dominio discrecional hasta simulador del combate a la corrupción", explicó.

"Ellos saben que si dejan que el CPC actúe con más libertad, van a perder ellos el control total sobre el combate a la corrupción y no están dispuestos...lo que yo creo (Fernando Ruiz) es que no tiene un trabajo con la ciudadanía, tiene un trabajo con el Gobierno, ahí está su currículo, y ése es el perfil de él, es una persona hecha en el servicio público", agregó.