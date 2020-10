Gobernadores 4T respaldan a AMLO ante amago de sus homólogos de romper el Pacto Federal

Señalaron su "desconcierto frente a la posición de algunos pocos" mandatarios estatales "que han llamado a romper el Pacto Federal"

Carlos Álvarez

28/10/2020 | 04:21 AM

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, manifestaron este martes 27 de octubre, su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaron su "desconcierto frente a la posición de algunos pocos" mandatarios estatales "que han llamado a romper el Pacto Federal".

"Entendemos que la dificultad electoral que enfrentan en sus estados por las elecciones del 2021 los lleve a una desesperada acción por llamar la atención; sin embargo no solo es irresponsable, sino inconstitucional llamar a acciones legales para romper un pacto federal establecido en la Constitución y que ha significado la unidad en la adversidad que ha vivido nuestra Nación en diferentes momentos", señalaron los siete gobernadores afines a la llamada "Cuarta Transformación".

"Ellos no han querido entender que nuestro país se encuentra en una nueva realidad política a partir del voto popular expresado en las urnas el 1 de julio del 2018. Para la gran mayoría de las y los mexicanos, esta nueva etapa en la vida pública de México es una transformación pacífica, que tiene como mandato erradicar el régimen de corrupción y privilegios que se fue alimentando al amparo del poder, establecer la clara división entre el poder económico y el poder político, alcanzar el anhelo de paz y justicia, y lograr la construcción de una verdadera democracia", agregaron los mandatarios, militantes de los partidos Morena y Encuentro Social (PES).

"La pandemia de covid-19 que ha azotado al mundo entero, no solo ha provocado una emergencia sanitaria en el país, sino una crisis económica sin precedentes en la historia reciente. Nos consta que el Gobierno de México ha atendido sin distingo a todas y todos los habitantes que han necesitado una cama de hospital. Todos los estados sin distinción del origen político han recibido apoyo de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina", afirmaron los siete gobernadores.

"Equipos médicos, así como profesionales de la salud, han acudido a la atención de habitantes de las 32 entidades de la República. En todo momento ha habido sensibilidad en momentos difíciles para construir de manera coordinada un semáforo epidemiológico que satisficiera las realidades de cada región y entidad", dijeron los gobernadores en su misiva.

Asimismo, se han llevado a cabo diversas reuniones con el Secretario de Hacienda [y Crédito Público, Arturo Gutiérrez Herrera] para atender la situación que estamos viviendo y nos consta que ha estado atento para resolver emergencias en la medida de lo posible", escribieron los mandatarios estatales cercanos al presidente López Obrador.

"Como lo manifestamos en la reunión de [la Conferencia Nacional de Gobernadores] CONAGO en San Luis Potosí: La distribución de los recursos económicos a los estados requiere el reconocimiento de las desigualdades regionales y de una estrategia económica solidaria que elimine dichas preferencias", indicaron los gobernadores de las siete entidades gobernadas por Morena y el PES.

"Para decirlo con mayor claridad, por el bien de todos, el crecimiento económico del Norte no puede significar la pauperización del sureste, todo lo contrario, la distribución de las riquezas es indispensable para el desarrollo del país sin que nadie se quede rezagado", dijeron los gobernadores afines a la "4T".

Asimismo, rechazamos el endeudamiento para cubrir el gasto corriente y hacemos un llamado a los gobiernos de los estados a enarbolar la austeridad republicana que consiste esencialmente en que no puede haber un gobierno rico y privilegiado con pueblo pobre. Llamamos a los gobernadores a serenarse. La lucha electoral debe manifestarse en su dimensión y en su momento. México es un solo país y su grandeza está en nuestra historia y en nuestro pueblo", finalizaron los gobernadores su misiva.

Los mandatarios estatales que firmaron la carta fueron: Jaime Bonilla Valdez (Baja California); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); Miguel Barbosa Huerta (Puebla); Adán Augusto López Hernández (Tabasco); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz).

Este mismo día, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que él le toma la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que comenzará las gestiones para realizar una consulta popular para saber si su entidad está de acuerdo o no en permanecer en la relación "abusiva" con la Federación.

"Tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República, en Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta, a partir de este momento, para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación", indicó el mandatario jalisciense.

"Le vamos a preguntar a los ciudadanos si quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vinos el día de hoy", indicó el gobernador, quien abundó que la negativa del presidente a reunirse con los mandatarios estatales, lastima la investidura presidencial.

"Reunirse con nosotros no le quita nada, No lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial", aseveró Alfaro Ramírez, uno de los 10 miembros de la Alianza Federalista, que ayer lunes 26 de octubre exigió al Gobierno Federal frenar los recortes presupuestales y agresiones en su contra.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se sumó a la propuesta de cuestionar a los ciudadanos si están de acuerdo en que la entidad que encabeza continúe siendo "la que más dinero le da a la Federación", en el marco de la discusión por Pacto Fiscal.

Con una encuesta en su cuenta de Twitter, el mandatario neoleonés preguntó a la ciudadanía si están a favor de realizar una consulta ciudadana para decidir si la entidad debería quedarse con lo que contribuye a la Federación, o debería continuar con las aportaciones pese a que sólo se les devuelven 28 centavos por cada peso.

"¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?", preguntó en un tuit.

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo. pic.twitter.com/YqeYjhXT8L — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

Este mismo día, el presidente Andrés Manual López Obrador rechazó que la advertencia lanzada por los integrantes de la Alianza Federalista pueda derivar en un rompimiento del Pacto Federal, ya que este es un proceso que tendría que desahogarse en el Congreso de la Unión o incluso en el Poder Judicial de la Federación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. Primero porque si tienen vocación democrática [los gobernadores de la Alianza Federalista], tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo".

"Y segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría controversias y le correspondería resolver al Poder Judicial", según consideró el político tabasqueño, quien afirmó que la advertencia de la Alianza Federalista se da debido a que "estamos en temporada de elecciones".

"Entonces, se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aún cuando a nuestros adversarios o la oposición los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo", indicó.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal descartó una reunión con los gobernadores pues, "los está atendiendo el secretario de Hacienda [y Crédito Público] y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que respetar la investidura".

Ayer lunes 26 de octubre, los 10 gobernadores de los estados miembros de la llamada Alianza Federalista -acompañados de alcaldes, diputados federales y locales, senadores, representantes empresariales, académicos y miembros de la sociedad civil organizada- se pronunciaron en ruedas de prensa simultáneas.

Ello en defensa de la no reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, y en desacuerdo por la desaparición de 109 fideicomisos, decisiones derivadas del “centralismo” que perciben por parte del Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los 10 gobernadores que encabezaron las ruedas de prensa fueron: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Rosas Aispuro (Durango); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); y, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

“Cerramos filas ante los embates del Gobierno central y sumamos la voz a otros nueve estados de la República para exigir al Presidente que nos reciba, nos escuche y genere condiciones para que se corrija el presupuesto”, expresó, por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante un acto en la capital chihuahuense, Corral Jurado dijo que Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas -diez de los 32 estados del país- están “listos para dar la batalla política y jurídica” contra el presidente López Obrador.

En esta batalla están contemplando acudir a instancias internacionales a fin de garantizar seguridad, derechos humanos, libertades políticas y la democracia en sus entidades. Asimismo, planteó también la urgencia de que el presidente López Obrador los reciba y escuche ante el riesgo que representan los recortes para 2021 a estas 10 entidades integrantes de la Alianza Federalista.