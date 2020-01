Gobernadores del PAN deciden no sumarse al Insabi

No se les castigará, porque sería faccioso, dice AMLO

Noroeste / Redacción

A horas del término del plazo para que los gobiernos estatales firmen su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, los mandatarios del Partido Acción Nacional acordaron no sumarse a este esquema del Gobierno federal, al cual demandaron un periodo de transición para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita de los servicios de salud.

A0 pesar de que los mandatarios panistas de ocho entidades ofrecieron diálogo al Gobierno federal en un posicionamiento conjunto, conservarán la operación de sus sistemas locales de salud.

"Los gobernadores optamos por continuar con los servicios estatales para hacer posible la prestación gratuita y progresiva de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos [...] Esto implica tener las medicinas en todo momento, asegurar la infraestructura y equipos necesarios, así como la sostenibilidad financiera del mismo", plantearon los gobernadores del PAN en su posicionamiento.

Además, en su propuesta, los mandatarios panistas demandaron al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador mantener la proporción de aportaciones al Ramo 12 (Federación 85 por ciento y entidades 15 por ciento), y que su reparto a las entidades se lleve a cabo sin demora.

A pesar de ello, el Presidente de la República aseguró que se no castigará a los gobernadores del PAN que decidan no adherirse al nuevo modelo de salud del Insabi, ya que dicha esto sería faccioso.

"Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con los gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos, pero no con gente de los estados que gobiernan, sería faccioso", dijo el mandatario nacional".

"Es como 'estás gobernando por un partido, no les vamos a dar, no les toca, no les corresponde', eso no, por eso repito, parezco disco rayado, no somos iguales", expuso el titular del Poder Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño señaló que los estados que no firmen, tienen la responsabilidad de dar el servicio de salud gratuito y reiteró que seguirán recibiendo apoyos.

"No hay ningún problema, los que no quieran adherirse, porque no es obligatorio, van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponden por ley", afirmó.

"Nosotros consideramos que si se da la unidad, se establece la gratuidad en la atención médica y los medicamentos, va a ser un avance y esto se puede lograr acabando con la corrupción", dijo el Presidente, quien dijo no querer generar rivalidades, y puso como ejemplo a los gobernadores del Partido Revoulcionario Institucional, quienes sí quisieron incorporarse al modelo de salud.

A pregunta expresa sobre la alternativa de un periodo de transición para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita de los servicios de salud y que éstos no se centralicen, López Obrador sostuvo que se tiene que federalizar el sistema.

El 27 de enero, tras una reunión con el Presidente, 11 de los 12 gobernadores afiliados al Partido Revolucionario Institucional en el País, acordaron adherir a sus estados al Instituto de Salud para el Bienestar y brindar apoyo en la implementación del nuevo esquema de atención pública.