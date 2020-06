Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Gobernadores del PAN no son separatistas, ni golpistas, son politiqueros, afirma AMLO

Hay hasta un concurso para ver quién me insulta más, quien es el más majadero, grosero, lépero, pero no pasa nada, yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia, todo lo demás se explica de algunos que quieren aprovechar como oportunismo cualquier situación

15/06/2020

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al posicionamiento de los gobernadores militantes del PAN sobre la revisión del pacto fiscal federal, asegurando que gobierna con apego a la Constitución, por lo que pidió separar estos temas, ante las próximas elecciones en 15 estados que elegirán gobernador y la renovación en la Cámara de Diputados. "Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría que es un movimiento separatista, porque no están planteando desprenderse de la república mexicana, es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero", señaló López Obrador, de gira en Xalapa, Veracruz. "Pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita como para no resistir hasta insultos. Nunca habían insultado tanto a un presidente como ahora, bueno sí a Madero y a Juárez, guardadas las proporciones", abundó el Presidente. #Video Esto es lo que opina #AMLO acerca del agrupamiento de gobernadores en su contra; “está prohibido prohibir”, dice pic.twitter.com/25bBHD1aC1 — La Silla Rota (@lasillarota) June 15, 2020 "Hay hasta un concurso para ver quién me insulta más, quien es el más majadero, grosero, lépero, pero no pasa nada, yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia, todo lo demás se explica de algunos que quieren aprovechar como oportunismo cualquier situación", destacó el mandatario nacional. "No voy a caer en dimes y diretes, yo gobierno con apego a la Constitución y con apego a las leyes. Existe una Ley de Coordinación Fiscal, que establece cómo se construyen los fondos y establece lo que por ley les corresponde", indicó el mandatario nacional. "Y así en todos lados, sean del partido que sean, todos reciben puntualmente sus participaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen las elecciones, ya van a haber elecciones en 15 estados de los 32, elecciones de gobernador, va a haber elecciones en Chihuahua, en Querétaro, entonces se quiere tener un posicionamiento político", agregó el titular del Poder Ejecutivo federal. "Es legítimo, se entiende, y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces quisieran los partidos opositores pues tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas. Yo lo único que pido es que se actúe con responsabilidad y no se mezclen las cosas", insistió López Obrador. Lo anterior, después de que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) emitió un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo, que consta de 27 puntos, entre los que destacan la atención urgente de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), además que se quiere un nuevo pacto fiscal federal, ya que consideran que la fórmula actual "es vetusta, inequitativa e injusta". A través de un comunicado, los gobernadores panistas apuntaron que México enfrenta una doble emergencia derivada de la pandemia. En primer lugar, la sanitaria, ya que la enfermedad ha infectado a 142 mil personas. En segundo lugar, la económica, porque 12 millones de mexicanos se han quedado sin ingresos, "y enviará a la pobreza a más de 10 millones. Es decir: la quiebra económica de miles de familias nos enfrenta a una emergencia social". #goan

