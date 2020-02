Gobernadores del PAN terminan alineÃ¡ndose al Insabi

Gobernadores del PAN terminan alineándose al Insabi

Los nueve mandatarios de Acción Nacional, que habían dicho que no al sistema de salud que sustituye al Seguro Popular, habían dicho este día que no se sumarían, pero recularon

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los gobernadores del Partido Acción Nacional decidieron que las entidades que administran se sumen al Instituto de Salud para el Bienestar.

Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes, fue el encargado de anunciar la adhesión de los panistas al plan de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Los nueve gobernadores del PAN decidimos adherirnos al único sistema de salud que va a tener el país para los no afiliados”, dijo Orozco.

“Esto implica que todas las reglas de operación, de cómo vas a brindar la atención de salud en los 32 estados, va a ser la misma, bajo el mismo esquema”, añadió.

Antes de reunirse con Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, Orozco dijo que la adhesión de los nueve estados regidos por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), dependía de que exista la garantía financiera para asegurar la gratuidad del servicio.

Orozco aseveró que los temas que les preocupaban son el porcentaje del presupuesto que debe aportar cada entidad federativa y el Gobierno federal, si la gratuidad será progresiva y la centralización del sector salud, informaron medios nacionales.

El Mandatario señaló que cada estado debía cumplir con los recursos que le corresponde para asegurar durante todo el año las operaciones de tercer nivel, que son las más costosas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no serían castigados si es que decidían no sumarse al nuevo modelo.

Durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que sería “faccioso” si su Gobierno sancionara a los gobernadores panistas que decidieran no entrar al Insabi.

Además, afirmó que no existe ninguna diferencia con los mandatarios del blanquiazul.

“Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos, pero no con la gente de los estados que gobiernan, sería faccioso”.

Asimismo, el tabasqueño aclaró que los gobiernos estatales que decidieran no firmar su anexión tendrán, de cualquier forma, la obligación de brindar el servicio médico de forma gratuita, pues seguirán recibiendo apoyos por parte del Gobierno federal.