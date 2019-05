Gobernadores, funcionarios y empresarios respaldan a AMLO contra amenazas de Trump

El mandatario mexicano afirmó que el empresario Carlos Slim Helú le expresó su apoyo y que desde anoche comenzó a recibir muestras de apoyo a través de las diversas redes sociales, y hasta de los que vienen a protestar

Noroeste / Redacción

31/05/2019 | 10:27 AM

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado a la unidad para enfrentar las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a las importaciones provenientes de México por el tema migratorio, empresarios, funcionarios y gobernadores respaldaron al mandatario mexicano.

"Estar atentos y unidos, que enfrentamos juntos esta situación; ése es el llamamiento que hago a todos los mexicanos, tanto a quienes estamos en el país como a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Cerrar filas los mexicanos y a no caer en ninguna provocación, actuar con prudencia y respeto a las autoridades estadounidenses", dijo López Obrador en conferencia de prensa matutina.

Por ejemplo, el mandatario mexicano afirmó que el empresario Carlos Slim Helú le expresó su apoyo y que desde anoche comenzó a recibir muestras de apoyo a través de las diversas redes sociales y "hasta de los que vienen a protestar".

"En la mañana la Secretaria de Gobernación [Olga Sánchez Cordero] me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo, el de él y el de su familia, por poner un ejemplo, pero es general [...] Le pido a los mexicanos que esperemos, vamos a estar informando constantemente, vamos a salir bien, en las últimas horas he recibido llamadas de apoyo de mexicanos de todos los sectores, hay una solidaridad del pueblo de México hacia nuestro Gobierno", señaló López Obrador.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió en un comunicado que el anuncio del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos no tiene justificación y violaría las reglas del T-MEC y de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"No existe justificación para la posible aplicación de dichos aranceles que causarían daño a los exportadores mexicanos, pero también a productores y consumidores estadounidenses", señaló Salazar Lomelí, quien afirmó, además, que los asuntos migratorios no deben contaminar la relación comercial entre ambos países.

"Este anuncio resulta incongruente con la productiva relación establecida entre ambos países en la relación comercial para la ratificación del T-MEC, que se materializó el día de hoy en la presentación del acuerdo comercial ante los poderes legislativos para su aprobación", señaló el dirigente empresarial, quien confío en que prevalezca el diálogo y se encuentren soluciones conjuntas a los problemas comunes.

Asimismo, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que Gobierno mexicano debe imponer medidas simétricas a Estados Unidos en caso de que ese país decida aplicar el arancel de 5 por ciento a todos los productos nacionales.

El líder empresarial afirmó que la respuesta del Gobierno mexicano debe ser sin vacilaciones, porque habría un grave trastorno al comercio bilateral, incluso demoledor para algunas industrias.

"Dada la gravedad de la amenaza, dado que se le establece una fecha precisa, nos parece que un inmovilismo sería irresponsable", dijo.

"En el caso que se actualizara la amenaza de una imposición generalizada tendría que ser una respuesta simétrica. No me atrevo a aseverar que fuera una imposición general o un porcentaje específico, pero lo que podemos decir es que no podría ser una respuesta cosmética ni solo diplomática, tendría que tener un impacto en el ámbito económico", subrayó De Hoyos Walther.

Kenneth Smith, ex jefe mexicano de la negociación técnica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló que si EE.UU. impone aranceles, estaría violando dicho acuerdo y los compromisos con la OMC.

"Si consideramos que México exporta más de 350 mil millones de dólares a EU, las represalias de nuestro país en contra de estas medidas serían estratosféricas", dijo el ex funcionario federal en Twitter.

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, consideró que la amenaza del presidente de estadounidense pone en riesgo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. "Es inadmisible que se pretenda imponer sanciones comerciales a nuestro país por un tema no económico, como es el relacionado con el flujo de migrantes", señaló.

La Asamblea de Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó, también la amenaza de Trump. "Defenderemos siempre, con toda energía y valor, a los productores nacionales y nuestros connacionales", afirmaron en su cuenta de Twitter.