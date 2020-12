Gobernadores opositores a la 4T buscarán vacunas ante falta de respuestas del Gobierno federal

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Luego de que Hugo López-Gatell señalara que los gobiernos estatales no podrán adquirir de manera independiente la vacuna contra el Covid-19, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista (AF) anunciaron que tomarán acciones para conseguir el fármaco para “darle a la gente la certeza que necesita”.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo de mandatarios opositores indicó que mientras el Gobierno federal no dé detalles de la entrega de las dosis, ellos mismos buscarán los medios, y uno de ellos podría ser la Cofepris.

“Ante la incertidumbre que impera por la falta de información en el tema de las vacunas contra el Covid-19, el gobernador @fgcabezadevaca en representación de la #AF, informó que tomaremos acciones en busca de adquirir dosis de vacunas para nuestros estado”, se lee en un tuit.

“La #AF sostiene que mientras el @GobiernoMX no transparente el Plan Nacional de Vacunación, para informar cómo, dónde y cuándo tendrán acceso a ella todos los mexicanos, los estados debemos poder adquirir las dosis vía @COFEPRIS, para dar a nuestra gente la certeza que necesita”, dice otro de sus mensajes.

Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, informó esta tarde que el grupo de gobernadores que integra la alianza se reunirá la próxima semana y dará a conocer un planteamiento sobre el tema.

“Para ver si a través de los proveedores que tenemos nosotros podemos conseguir esas vacunas, a pesar de que es un tema que depende de la Federación y tiene que ser aprobado vía Cofepris”, dijo en conferencia de prensa. El mandatario también criticó que las primeras dosis llegarán solo a Chihuahua y la Ciudad de México.

“Vamos a hacer el intento por parte de los gobiernos de los estados para ver si nos permiten a través de nuestros proveedores nosotros adquirir esas vacunas”, agregó, y reiteró que el Gobierno no ha sido claro sobre cómo se distribuirán las vacunas contra el Covid-19.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró desde ayer que ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá hacer sus propias compras de las vacunas contra el nuevo coronavirus.

Durante su intervención en el reporte diario de la pandemia en México, el funcionario de salud recalcó que la facultad para la compra de la vacuna sólo la tiene el Gobierno federal y la Secretaría de Salud (SSa).

Además, desde los órganos federales correspondientes se implementan las medidas de prevención y control de enfermedades, con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales.

Los dichos de López-Gatell surgieron luego de que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, anunciara que la Alianza Federalista analiza la adquisición los biológicos contra el Covid-19 por sus propios medios.

Sin embargo, esta noticia fue rechazada por el Subsecretario de la SSa, quien calificó la idea como “individualista e irracional”.

“La Ley General de Salud estipula que son facultades del Gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible”, dijo.

El funcionario resaltó que esta idea proviene del individualismo y que este tipo de medidas podrían culminar en la distribución injusta y la acaparación de las vacunas.

Hugo López-Gatell expuso que algunos de los mandatarios que conforman la Alianza Federalista no asistieron a la reunión que se tuvo con los gobiernos estatales y la Secretaría de Gobernación. A pesar de ello, resaltó que la reunión fue exitosa.

Finalmente, dijo que los gobernadores deberían reflexionar antes este tipo de iniciativas que pueden volverse egoístas y más cuando se avecina un proceso electoral tan grande como el del 2021.

“No me toca a mí juzgarlo. La sociedad irá evaluando quién le ayuda más a enfrentar problemas”, dijo desde Palacio Nacional.