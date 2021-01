Gobernadores participan en proceso y logística de vacunación contra el Covid-19: Segob

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que ha sido una logística complicada para poder llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación, y que la vacuna contra el Covid-19 es escasa

Carlos Álvarez

28/01/2021 | 09:23 AM

MÉXICO._ Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó este jueves que los gobernadores de las diversas entidades de la República participan en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

"El presidente [Andrés Manuel López Obrador] fue muy categórico. Ellos [los gobernadores] pueden inclusive también adquirir por sí mismos las vacunas, y desde luego que toda la campaña de vacunación pues por supuesto que estamos apoyando en las entidades federativas", señaló la funcionaria federal.

"Es decir, no solamente es el Gobierno Federal, sino que estamos también apoyándonos en todas las entidades federativas para llevar a cabo este proceso tan complicado, que, digamos, ha sido una logística complicada para poder llevar a cabo esta vacunación. Las vacunas en el mundo, textual, son escasas", comentó Sánchez Cordero Dávila.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la titular de la SEGOB adelantó que el próximo jueves el Gobierno Federal sostendrá una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para coordinar la participación de los sistemas de salud estatales en la vacunación.

"La próxima semana, el jueves, ya con nuestra amiga Claudia Pavlovich [Arellano] como presidenta de la Conago, vamos a tener esta reunión nuevamente y vamos a decirles que sí los estamos apoyando en su sistema de salud, también para poder llevar a cabo la logística de la vacunación", agregó la funcionaria federal.

"Y, también, una de sus preocupaciones era que si ellos podían comprar la vacuna por sí mismos, ojalá también podrían acceder a esta oportunidad en el mercado internacional para traer la vacuna para sus diversos estados", finalizó Sánchez Cordero Dávila.

El pasado 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para que cualquier persona física o moral, de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, así como a cualquier gobierno local, puedan adquirir dosis de vacunas contra el Covid-19.

Con la firma de Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, el acuerdo estipula que los gobiernos de las entidades federativas y las personas físicas y morales, deberán presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México para proveer la vacuna contra el Covid-19.

Además, los gobiernos de las entidades federativas y las personas físicas y morales, deberán informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Asimismo, los gobiernos de las entidades federativas y las personas físicas y morales deben respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en esta política, para evitar duplicidad.

Además, los gobiernos de las entidades federativas y las personas físicas y morales deben instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la SSa Federal, según indica el documento de la Conamer.

Así como garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud Federal respecto a su seguimiento, con la periodicidad que la propia institución establezca.

“Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, que efectúen con sus recursos la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2”, dice el documento de la Conamer.

También “supervisar que los planes de vacunación que al efecto establezcan, sean congruentes con la Política Nacional de Vacunación, para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a la población, para la mitigación de la enfermedad Covid-19”.

El pasado 22 de enero, el presidente López Obrador contradijo a López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, al afirmar que emitirá un comunicado para ordenar que se permita a cualquier empresa pública o privada, así como a cualquier gobierno local, adquirir dosis de vacunas contra el Covid-19, siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos.

“Quiero adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer [Varela], para que hoy mismo se emita un comunicado, estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización”, afirmó el mandatario nacional.

“Solo que deben anexar a la solicitud, el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad, y, la farmacéutica. A todos, en general, público y privado. Nada más, los únicos requisitos: el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna, y que sea de una farmacéutica autorizada”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“O sea, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas. Que se están aplicando en el mundo. Que se están autorizando en México o que están por autorizarse”, dijo el presidente, durante su conferencia de prensa matutina.

“Y, también, dónde las van a aplicar, esto último para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación. Nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso”, aseguró.

“Y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas. Es más, ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto, y hemos decidido vacunar, primero a los médicos y enfermeras, de hospitales Covid”, señaló López Obrador.

Minutos antes, en la misma conferencia de prensa matutina presidencial, López-Gatell Ramírez había comunicado lo contrario. Lo mismo hizo el pasado 21 de enero, cuando le informó a los gobernadores que no podrían adquirir dosis contra el Covid-19 directamente, porque, según el funcionario federal, ello se contrapone con el Plan Nacional de Vacunación.

En conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario advirtió que si cada entidad comprara sus vacunas, desaparecería el “impacto positivo” del Plan Nacional de Vacunación.

“Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y no va por una estrategia de Estado. Que quede claro, lo ha dicho el presidente López Obrador: no se trata de imponer, se trata de llegar a consensos, lo que se requiere es voluntad”, abundó el funcionario federal.