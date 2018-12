Gobernadores respaldan Guardia Nacional; el mando operativo en regiones ya es militar

Se prevé presupuesto de al menos 11 mil millones de pesos en fondos de seguridad para estados y municipios en 2019

Animal Político

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) determinó apoyar la propuesta de creación de la Guardia Nacional del gobierno federal para reforzar la seguridad pública en el país. Y aunque dicho cuerpo aún no puede ponerse en marcha, pues requiere cambios en la Constitución, se confirmó que actualmente el mando operativo en 11 regiones está a cargo de militares.

Lo anterior se dio a conocer tras una reunión privada sostenida entre la Comisión de Seguridad de la Conago (integrada por 10 gobernadores) y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

“Acordamos cerrar filas para combatir eficazmente a la criminalidad. Acordamos trabajar juntos todos los gobiernos con el Presidente para incrementar la coordinación y en esa medida la eficacia en materia de seguridad. Y nos hemos propuesto regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos. Ya nadie podrá decir que México es una tierra de nadie”, señaló Durazo.

El secretario adelantó también que se revisaron los temas del presupuesto para el año que viene y dijo que los gobernadores presentaron una relación de 10 puntos en seguridad que son prioritarios para la asignación de los recursos.

La seguridad es un tema que nos compete a todos, por eso tenemos que trabajar e implementar estrategias coordinadas. Así lo planteamos en reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de @CONAGO_oficial, en la que participa el titular de @SSPCMexico @AlfonsoDurazo. pic.twitter.com/sRVsPaKDrX — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) 12 de diciembre de 2018

Y aunque dijo que aún se están revisando las cantidades, Durazo dijo que en el peor de los casos, el presupuesto que se destinará para fondos y subsidios a estados y municipios en 2019 no será menor al de 2018, donde ascendió a 11 mil millones de pesos.

El gobernador de Campeche y titular de la Comisión de Seguridad de la Conago, Alejandro Moreno, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señalaron que no “regatearán” ningún apoyo a la estrategia de seguridad del gobierno y que por ello se dará el respaldo a la propuesta de crear la Guardia Nacional. Aureoles dijo que en un tema sensible como el de seguridad no puede haber distintas estrategias.

Los gobernadores y el secretario Durazo desestimaron también que la creación de la Guardia Nacional vaya a desplazar la obligación que tienen los gobiernos locales de procurar seguridad a sus ciudadanos, pues dijeron que la propuesta de reforma constitucional no modifica el artículo 105 de la Carta Magna en el que de atribuye que es responsabilidad de los municipios y los estados la función de dar seguridad pública.

El gobernador de Michoacán hizo énfasis en que la Guardia Nacional será un complemento que trabaje de forma conjunta con las corporaciones de policía locales (que deberán reforzar sus procesos de certificación y evaluación) para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la criminalidad de cualquier tipo.

Con la presencia del titular de la @SSPCMexico, @AlfonsoDurazo y compañeros gobernadores, participé en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la @CONAGO_Oficial; trabajamos en acciones que contribuyan a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. pic.twitter.com/1d28cfzxkd — Alejandro Tello (@ATelloC) 12 de diciembre de 2018

Mando militar con aval de Gobernadores

Pese a que la Guardia Nacional no puede ponerse en marcha mientras el Congreso no apruebe las reformas constitucionales propuestas para ello, el gobierno federal ya desplegó a policías militares y navales en 150 regiones del país consideradas prioritarias por sus índices de criminalidad; tienen la instrucción de apoyar a los elementos de seguridad pública locales.

Cuestionado por Animal Político sobre quién estaba al mando de las acciones que se implementan en estas regiones, Durazo dijo que en todos los casos sin excepción el mando operativo es militar. No obstante precisó que la actuación de los efectivos será siempre en concordancia con los lineamientos que tomen los gobernadores en las mesas de coordinación.

Confiamos en la unión como fuerza de trabajo. Revisamos el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y su implementación en nuestro estado para darle a los ciudadanos los mejores resultados. Luchamos por devolver la tranquilidad a las familias de Morelos. pic.twitter.com/bkSIyZsdzX — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 12 de diciembre de 2018

“Se instalaron coordinaciones a nivel estatal y regional y en todas ellas el mando recae en los gobernadores. Son ellos los que coordinan y convocan y que finalmente concretan decisiones. El mando operativo ese es militar porque es un mando único con el que buscamos que haya coordinación y eficacia entre todas las dependencias de seguridad participantes en esta mesa”, dijo Durazo.

El secretario de Seguridad Federal dijo que el despliegue, por ahora, se da en los términos que ya se hacía antes pero sustituyendo elementos de tropa por policías militares y navales. Esto mientras se avala la creación de la Guardia Nacional. Los policías militares desplegados sí pueden intervenir para combatir la comisión de delitos del orden común pero, por ahora, solo en apoyo a las autoridades locales.

El gobernador Aureoles aclaró que los militares desplegados por ahora no pueden realizar funciones de primer respondiente para atender un hecho ilícito o detener a una persona a menos que lo hagan en apoyo a la policía local. Esta situación cambiaría si se aprueba la reforma propuesta por Morena para crear a la Guardia Nacional, en la que sí se darían a los militares que la integren facultades de primer respondiente e incluso de auxiliares del Ministerio Público.