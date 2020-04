Gobierno de Ahome renta hotel para alojar al personal del IMSS que atiende pacientes Covid

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno señaló que el propósito es evitar que ese personal se traslade a sus domicilios y exponga a sus familiares

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome rentó un hotel para alojar al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende pacientes de Covid-19.

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno señaló que el propósito es evitar que ese personal se traslade a sus domicilios y exponga a sus familiares.

"Esto va a permitir que algunos colaboradores o trabajadores del Seguro Social puedan permanecer en un lugar seguro, evitando el altísimo riesgo de llevar el contagio a sus familias", dijo.

El hotel se ubica justo frente al Hospital General de Zona 49 y la Unidad de Medicina Familiar 37 del IMSS, y el convenio de arrendamiento fue firmado durante la tarde de este martes, entregando un anticipo de 250 mil pesos, de un millón contemplado en el contrato, aunque podría extenderse al doble.

Son 35 habitaciones que ya están disponibles para médicos, enfermeras, camilleros, químicos, personal de rayos X, personal de intendencia y personal administrativo de la institución.

El empresario Juan Preciado, propietario del Hotel Las Fuentes, reconoció que su personal tenía miedo de aceptar este compromiso ante la posibilidad de contagio, pero señaló que 'hay que tener el valor civil de apoyar al gobierno y ayudar a que nos cuidemos todos'.

Durante el anuncio de este convenio de arrendamiento, el Alcalde Chapman presumió que a partir de su gobierno la Dirección de Salud deja de ser una oficina burocrática, y asume mayores responsabilidades 'como nunca se había conocido en la historia municipal'.

"El Presidente Municipal, en su campaña político-electoral, recogió una demanda muy importante del pueblo de Ahome en materia de salud, y me comprometí con él a apoyar al máximo de nuestras posibilidades y realidades financieras esta sensible materia, de la cual, el Gobierno Municipal no es, absolutamente para nada, competente. Pero con este alto sentido de responsabilidad pública, decidí desde el primer día de mi gobierno realizar los mayores esfuerzos, siempre en coordinación con los otros dos órdenes de gobierno", vanaglorió.