Gobierno de Ahome también manda a su casa a vendedores de la vía pública

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La Dirección de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome también vigilará que no haya vendedores en la vía pública, como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus Covid-19.

"Nos toca inspeccionar todo lo que es el Centro, lo que es vía pública, y ahí es donde traemos a los inspectores, para que no haya movimiento ni se quieran apostar personas en las banquetas, pues no queremos aglomeración de gente", advirtió el titular de la dependencia, Arturo Mendívil Barragán, sin especificar si habrá algún tipo de apoyo para ellos.

El funcionario indicó que los inspectores han estado colaborando con personal de Protección Civil y Seguridad Pública para instar a los comerciantes de productos no esenciales a que cierren sus establecimientos.

De igual forma, han apoyado a los inspectores de mercados para supervisar que sólo se mantengan abiertos los locales con venta de alimentos, y cierren los que venden productos no esenciales, como bisutería, ropa, calzado o chácharas.

"La gente no se ha opuesto cuando le hemos invitado a que cierren su local, no ha habido alguna persona que se oponga a las indicaciones que hemos hecho, y por lo tanto no se ha levantado ninguna acta donde se le pudiera cobrar una multa por hacer caso omiso", señaló.

Además, la Dirección de Inspección y Normatividad vigila que no se instalen los tianguis en colonias populares, pues Mendívil Barragán mencionó que aunque ya se dialogó con los líderes, aún han encontrado personas buscando instalarse.