Gobierno de AMLO crearÃ¡ nuevos â€˜puentesâ€™ vacacionales: Torruco

Gobierno de AMLO creará nuevos ‘puentes’ vacacionales: Torruco

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués dice que se respetarán las fechas históricas, pero adelantó que se crearían nuevos puentes para compensar eliminación de fines de semana largos

Noroeste / Redacción

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, anunció a través de su cuenta de la red social Twitter presentará una alternativa por la cancelación de los llamados “puentes” o fines de semana largos, para así conmemorar sólo las fechas históricas el día marcado por el calendario.

El funcionario federal indicó que se mantiene la propuesta para conmemorar las fechas históricas el día que marca el calendario, en lugar de cambiarlo a los lunes. Ante ello se presentará una propuesta para propiciar “nuevos puentes”, para así incentivar la convivencia familiar y el turismo nacional, según dijo,

“Esta mañana me reuní con Alfonso Romo, Jefe del Gabinete Económico, y después con el Presidente @lopezobrador_ donde convenimos que, de acuerdo a la instrucción presidencial, se respetarán las fechas cívico-históricas del país. Sin embargo, se abre la siguiente alternativa:”, tuiteó Torruco Marqués.

“Ajustar el calendario escolar, en coordinación con el Titular de la SEP, @emoctezumab para propiciar a través de nuevos ‘puentes’, la convivencia familiar y los viajes a las 134 plazas turísticas, para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local”, abundó el titular de la Secretaría de Turismo.

El titular del Poder Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión una serie de reformas para eliminar los fines de semana largos, una vez que concluya el presente ciclo escolar, ello con el objetivo de preservar la memoria histórica entre los alumnos de educación básica.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio para los trabajadores del país, se encuentran: el 1 de enero, por el año nuevo; el 1 de mayo, en el cual que se conmemora el Día del Trabajo; el 16 de septiembre, por los festejos de la Guerra de independencia; y el 25 de diciembre, por la Navidad.

También establece que no se labora el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución; así como el tercer lunes de marzo, en sustitución del día 21 del mismo, en el que se festeja el natalicio de Benito Juárez; y el tercer lunes de noviembre, fecha que conmemora la expropiación petrolera, debido a que el 20 de ese mismo se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana.

El pasado 5 de febrero, la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) y la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de terminar con los fines de semana largos, también llamados “puentes”.

A través de un comunicado, la Asetur -que dirige Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur-, indicó que los “puentes” contribuyen a la industria turística nacional, además de impulsar el flujo de visitantes en los Pueblos Mágicos.

“Estos viajes ayudan a conocer mejor nuestro país, sus diversas regiones, tradiciones y gastronomía y fortalecen la unión y la convivencia familiar”, señaló la Asetur, que agregó, que en su momento, varios elementos fueron considerados para establecer los “puentes”, que han demostrado, “de manera clara, transparente y evidente”, su efecto “positivo” en el turismo.

Por su parte, la Fematur -que lidera Jorge Hernández Delgado-, pidió al presidente López Obrador que reconsidere la cancelación de los “puentes” vacacionales, mismos que han beneficiado a la industria turística nacional.

Ello no sólo por los 15 mil millones de pesos que, aproximadamente, generan los “puentes” en derrama económica, sino por la oportunidad que ofrecen a las familias mexicanas de conocer otros destinos del país por unos días.

“Compartimos la preocupación del presidente sobre la disminución de la conciencia cívica, por lo que esta federación ha impulsado estos valores. Esperamos que con su misma personalidad auténtica y humana, que le otorga tanta popularidad, reconsidere esta cancelación y proponga otras medidas”, pidió la Fematur.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), aseguró que la iniciativa de cambiar los días de asuetos oficiales y eliminar los fines de semana largos afectará programas como “El Buen Fin” y generará ausentismo laboral.

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servitur, señaló que los llamados “puentes”, dan la posibilidad a los trabajadores de convivir con sus familias, conocer destinos turísticos del país y reafirmar el sentido de identidad.

“La idea de correr esos días inhábiles al lunes anterior es para ordenar los días de asueto y fomentar el turismo social, además de generar mejores condiciones de bienestar para los trabajadores y educandos”, indicó López Campos.

El líder empresarial advirtió que “El Buen Fin”, que se realiza en un fin de semana largo, sería afectado por la propuesta del presidente López Obrador, e incidó que tan sólo en 2019 dicho evento generó una derrama de 120 mil millones de pesos.

Asimismo, el presidente de la Concanaco-Servitur advirtió que con dicha medida serían afectados los Pueblos Mágicos, destinos turísticos cercanos a las metrópolis y puertos. También dijo que, de probarse la eliminación de los “puentes” se corre el riesgo de que las celebraciones que coinciden en media semana generen ausentismo laboral y escolar.

Lopez Campos aseveró que el fortalecimiento de la memoria histórica es una tarea que se debe de trabajar desde las familias y las escuelas, ya que están relacionados con la educación y con inculcar los valores cívicos.

Según datos de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), el más reciente “fin de semana largo”, del 1 al 3 de febrero, dejó una derrama económica de 4 mil millones de pesos, sólo por concepto de hospedaje, y una ocupación hotelera del 62 por ciento. Además, se registró la movilización de más de un millón 600 mil turistas.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella, señaló que propuestas como eliminar los “puentes largos” demuestran que al presidente López Obrador no le interesa el turismo.

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) -que lidera Braulio Arsuaga Losada- manifestó su rechazo, de forma categórica, a la desaparición de los fines de semana largos, anunciada por el presidente López Obrador.

La ANCH recalcó expresó en una carta dirigida a Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur Federal, que los “puentes” representan un ingreso importante para hoteles, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte y demás servicios relacionados con la industria del descanso.

“A nombre de la ANCH-Hoteles por México, le solicitamos frenar esta modificación que planea enviar el presidente López Obrador, a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad actualmente representa casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto del País y genera 3.8 millones de empleos”, abundó la Asociación.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua Morales, comentó que la propuesta de reforma primero deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente y luego ponerse en análisis para determinar si hay elementos suficientes que demuestren si hay o no beneficio con la disposición.

“Como Asociación entendemos que es una idea, no es una orden, no se va a poder hacer este año, eso va a ser imposible y no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana”, mencionó Paniagua Morales.

“Creemos que la eliminación de los ‘fines de semana largos’ no es una medida que garantice el objetivo buscado y que, por el contrario, generaría un grave perjuicio a la economía de nuestro país”, dijo en un comunicado la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que abundó que la medida sería un “terrible error”.

LA PROPUESTA DE AMLO

Ese mismo miércoles 5 de febrero, el presidente López Obrador anunció que, a partir del próximo mes de julio, se modificarán los calendarios escolares para que se conmemoren las fechas históricas más importantes el día en que son, con lo que se eliminarían los llamados “puentes”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional explicó que el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 5 de febrero serían de asueto, sin que se recorra hacia el lunes previo para hacer fines de semana largos, como sucede en la actualidad, cuando muchos estudiantes desconocen fechas importantes para la historia del país y solo prestan atención al hecho de que no tendrán clases.

“Resulta que hoy 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución de 1917. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia, por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas para regresar a las fechas histórica para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego las más importantes, las trascendentes”, planteó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Nos esperamos hasta julio, pero ya por ejemplo, la Independencia, ya sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Para nosotros es fundamental la historia, el civismo, la ética, el humanismo”, consideró el político tabasqueño.