Gobierno de AMLO debe ser más que buenas intenciones: Mario Zamora

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de AMLO, el senador por el Partido Revolucionario Institucional señaló que es tiempo de pasar a las acciones y dejar los discursos; también criticó que no se haya apoyado con más vehemencia a los pequeños empresarios durante la pandemia de Covid-19

Antonio Olazábal

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ir más allá de las buenas intenciones y los discursos, afirmó Mario Zamora Gastélum, senador por el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República.

El sinaloense reconoció que el 2020 ha sido un año difícil, duro para la mayoría de los países del mundo debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo aún así el actual Gobierno Federal ha cometido errores, de los más severos, entre ellos cómo ha manejado la contingencia, aunado también a los problemas de violencia que no han cesado en el país y la crisis económica que se ha incrementado.

"Desgraciadamente los resultados ahí están y no son nada buenos, ahí están, cuando uno ve que México es el tercero o cuarto país con más muertes en la pandemia, cuando tenemos tres meses o cuatro escuchando que ya se ha aplanado la curva, cuando vemos que mucha gente está muriendo en su casa porque ya no quieren ir a los hospitales porque no hubo la estrategia adecuada para salvar vidas", lamentó.

"Cuando uno ve los números en seguridad pública, cómo siguen incrementando los decesos; cuando uno ve que el combate a la corrupción que compartimos, pareciera que es más pan y circo que realidades y seguimos viendo al señor Lozoya en su casa; cuando uno ve todo ese tipo de cosas, pues la realidad es más fuerte que cualquier discurso, cualquier buena intención, la buena intención es importante para tener el ánimo de mejorar, pero también tenemos que pasar de las buenas intenciones, los buenos discursos y los buenos mensajes a transformar la realidad en mejores hechos de vida para la ciudadanía".

--¿Así podrías calificar el Gobierno de AMLO, uno de buenas intenciones?

"Creo que ya debe de dejar de ser un Gobierno de buenas intenciones, ser de buenas acciones y buenos resultados".

El priista enfatizó que ha sido un año complicado y dijo acompañar al Gobierno Federal en las buenas decisiones que pueda tomar para el fortalecimiento del país.

"Este ha sido un año muy duro, muy difícil, muchos mexicanos han perdido su empleo, muchos pequeños negocios tuvieron que cerrar por falta de atención o de algún apoyo tanto fiscal o económico de parte del Gobierno; muchas familias mexicanas hoy están en luto porque perdieron un ser querido... esa es la realidad que estamos viviendo, ha sido un año muy duro, yo creo que es importante poner los pies sobre la tierra, no despegarte de la realidad y convocar a la unidad de los mexicanos para enfrentar estos tremendos retos", explicó.

López Obrador en su Segundo Informe sostuvo que había sido criticado por no apoyar a los empresarios más poderosos durante la pandemia, pero Zamora Gastélum criticó que no se haya apoyado a nadie como debía hacerse, ni a los pequeños y micro empresarios, que son quienes sostienen la economía del país.

"Nadie está hablando de los grandes empresarios, quien sostiene la economía en México son negocios que tienen menos de cinco empleados, es la papelería, la tortillería, es la pequeña fonda, y todos los países, la gran parte de los países, hicieron paquetes tanto económicos como fiscales en apoyo a ese tipo de negocios y México no", mencionó.

Dijo también que hay cosas qué rescatarse de este Gobierno, como lo es la austeridad, pero aún son muchos los compromisos que no se han cumplido, mismos que el Presidente prometió cuando fue candidato en las elecciones del 2018.

"Como cualquier Gobierno, tendrá cosas positivas, tendrá cosas negativas, lo digo abiertamente, hay cosas de este Gobierno que me gustan, me gusta la austeridad del Presidente, me gusta que salga a los estados o los municipios... Pero vuelvo a insistir, los resultados no son los que se prometieron, no son los que se estaban esperando, no son lo que los mexicanos en sí queremos.