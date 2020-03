Gobierno de AMLO ve como prioridad la economía en lugar del medio ambiente: Activista

Con obras como el tren Maya, la administración de López Obrador ha dejado claro que lo que más le importa a su gobierno es el dinero; así como a sus colaboradores, luego de que Alfonso Romo se le señaló de explotar grandes cantidades de agua en Yucatán

Antonio Olazábal

EL Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ve como prioritario el tema económico en lugar del medio ambiente, afirmó Arturo Islas Allende.

En el marco de la proclama ambiental sinaloense, el activista ve con pesar que la actual administración fundamente su política pública en lo económico, y no en el medio ambiente, subrayó que si esto sigue así, no habrá un futuro favorable para las generaciones venideras.

"Me duele, porque no hay un futuro para ellos, no hay un futuro para mis hijos, no hay un futuro para nadie, porque esa es la realidad, porque el futuro se ha vuelto economía, y cuando los empresarios se den cuenta que la economía no es la prioridad para sacar adelante un país, el país va a caminar diferente", subrayó.

El ambientalista también se refirió a Alfonso Romo Garza, quien en en 2007 fundó la empresa Emerall, y de acuerdo a un reportaje de Aristegui Noticias, explotó grandes cantidades de agua para el uso agrícola en Yucatán.

"No puede ser que una persona, haya hipotecado tierras, y que esa persona sea uno de los asesores más cercanos al Presidente de la República, que hipotecó estas tierras, para no pagarlas, y además no paga el agua, porque aparte no paga un sólo centavo de esa agua, y que los yucatecos están viviendo una de las peores sequías porque no tienen lana para tener acceso a esa agua", mencionó.

Además habló del tema del tren Maya, recalcó que no debe de realizarse, debido a que sería una afectación muy fuerte al medio ambiente, también vio con preocupación la gran cantidad de activistas que han sido asesinados en el Gobierno de AMLO.

"Por qué me tendría qué quedar callado sobre esto... las consecuencias serán terribles a los dos siguientes años, o sea, no le doy mucho tiempo más a esa península, y si van a poner el tren Maya, sobre mi cadáver", apuntó.

"Ojo eh, han estado asesinando activistas del medio ambiente, muchos, los que nos muramos tiene que ser en la línea, porque vamos a ser recordados para la posteridad, para las siguientes generaciones, yo no quiero ser recordado en un libro de la SEP como quieren algunos dirigentes del Gobierno porque admiran mucho lo que hizo Benito Juárez", criticó.