Gobierno de EPN simulÃ³ bÃºsqueda de desaparecidos

Gobierno de EPN simuló búsqueda de desaparecidos

Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, asegura que de $468 millones que destinó, sólo utilizó $6 millones

Sinembargo.MX

04/02/2019 | 10:48 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó esta mañana que existen 40 mil personas desaparecidas, 27 mil cuerpos sin identificar en forenses y unas mil fosas clandestinas.

Dijo que es una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Encinas dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Víctimas. El año pasado se asignaron 468 millones de pesos 946 mil y se ejercieron apenas 6 millones.

El Subsecretario de Derechos Humanos fue cuestionado sobre si se trató de un subejercicio que sólo se gastaran 6 millones de los 468 mil que asignaron el año pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda.

“No se trató de subejercicio, sino que nunca se libraron los recursos para la comisión”, respondió.

Alejandro Encinas aseguró que se apoyará a las familias que buscan los cuerpos sin embargo, recalcó, “el Estado asumirá su responsabilidad”.

Dijo que se actuará de manera común y recordó que la semana pasada acompañaran a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda y recalcó que se respetará el derecho de las familias a buscar a los suyos, pero con el acompañamiento del Estado.

El funcionario federal fue cuestionado sobre el plan para atender los feminicidios en el país, aseguró que ya se está trabajando y que la próxima semana se presentará. También dijo que se atenderá a todas las víctimas por igual. “Nosotros no asumimos que víctimas de primera o segunda, o que hay colectivos de primera o segunda, vamos a atender a todas y vamos a dar prioridad”, detalló.

Encinas fue cuestionado sobre el tema de desapariciones forzadas a manos de Fuerzas Federales, y aseguró que esto se evitará a partir de acatar la orden del Presidente del respeto pleno a los derechos humanos.

“Cumpliendo con las instrucciones que nos ha dado el Presidente a todos los miembros del Gabinete, y particularmente a las Fuerzas Armadas, para que se apeguen plenamente al respeto a los Derechos Humanos”.

Indicó que ya se está trabajando en algunas resoluciones de la guerra sucia que siguen pendientes. Sin embargo, añadió, se dará prioridad a las acciones de prevención para que esto no siga sucediendo. Encinas detalló que la mayor parte de las personas desaparecidas son jóvenes entre 17 y 29 años de edad, particularmente jóvenes de bajos recursos. Indicó que hay un número importante de mujeres que están en redes de trata y que también hay desaparición infantil.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que la paz y la seguridad son producto de la justicia. “Esto es muy doloroso, también muy lamentable. Van a ustedes a escuchar cuál es la realidad, el estado actual de este lamentable asunto. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra, para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo por el modelo económico”, dijo.

Dijo que el saldo doloroso de desaparecidos en el país es resultado de la política neoliberal implementada en los últimos 36 años. “Se trata de un saldo doloroso, terrible de la política neoliberal, esto no surge de la nada. No es que de repente los mexicanos decidieron portarse mal o como algunos llegaron a plantear, de que éramos malos los mexicanos por naturaleza, que nos gustaba la violencia, llegaron a poner ejemplos absurdos sobre prácticas que supuestamente se llevaban a cabo en la época prehispánica, cuando nuestro pueblo es pacifico, no es violento”.

“Esto es producto de la política de saqueo, del abandono a la gente. […] Es el período de más desigualdad que ha habido en la historia de México, de más corrupción, de más saqueo, ni si quiera comparado con lo que fue el saqueo colonial, de tres siglos de dominación española”, añadió.

Destacó que a veces se quieren omitir las causas pero que esto es consecuencia de una política “inhumana y corrupta”, dijo López Obrador.

Encinas detalló que el objetivo fundamental del plan es diseñar con la participación de las familias de las víctimas las bases generales y políticas de búsqueda, localización e identificación de personas; y el reto fundamental es la prevención, la investigación y la sanción de los responsables. Dijo que esperan que el Sistema Nacional de Búsqueda quede totalmente instalado en marzo; también dijeron se anunciará al nuevo titular de la Comisión de Búsqueda el próximo viernes.

El Sistema Nacional de Búsqueda está conformado por 42 miembros de instituciones públicas (PF, SEE, SEGOB, FGR, entre otros). Un reto fundamental será la conformación se las comisiones locales, pues a la fecha sólo hay ocho; en otras cuatro estados hay ya el decreto que permite su conformación. En 20 entidades, a más de un año de publicarse la Ley General, no se han tomado las medidas para integrar sus comisiones.

El Subsecretario indicó que habrá recursos suficientes para la implementación del plan. Indicó que en 2018 se asignaron 468 mil 946 mdp asignados a la CNB pero sólo se ejercieron 6 mdp. Este año ya se asignaron 7.5 mil mdp a la Comisión y se busca integrar dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. “Se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio”, dijo.

Señaló que el Gobierno anterior intentó identificar los cuerpos con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Dijo que de principio la huella dactilar que toma el INE no coincide necesariamente con la huella en frío, de un cuerpo. Precisó que sólo 350 cuerpos pudieron corroborarse así y en esos casos los familiares han cuestionado la identificación.