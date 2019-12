Gobierno de Escuinapa busca mejorar la recaudaciÃ³n por predial para el prÃ³ximo aÃ±o: Alcalde

Gobierno de Escuinapa busca mejorar la recaudación por predial para el próximo año: Alcalde

Emmett Soto Grave dice que pretenden ingresar a las arcas municipales alrededor de 20 mdp

Carolina Tiznado

22/12/2019 | 12:30 AM

ESCUINAPA. _ El Municipio debería ingresar a sus arcas alrededor de 20 millones de pesos por captación de predial, por lo que la meta del próximo año es mejorar la recaudación para no depender al cien por ciento de recursos federales o estatales, señaló el Alcalde.

“Tenemos que mejorar recursos los recursos propios del municipio, no podemos seguir siendo co-dependientes, debemos mejorar captación de predial, con la población que tenemos deberíamos estar ingresando quince o veinte millones de pesos anualmente” dijo Emmett Soto Grave.

Sí ese recurso ingresara a las arcas municipales, no se dependería de recursos federales o estatales, pero solo se ingresan al año entre cinco y siete millones de pesos, por lo que el municipio no alcanza con el recurso a pagar solo ni nómina.

“Que no haríamos con ese dinero si ingresara, no dependeríamos de recursos federales o rescates (financieros), pero hay una morosidad desde dos mil siete o dos mil ocho, hay historia de no pago” dijo.

Aunque el municipio hace campañas para exhortar a pagar, no acuden quienes adeudan grandes cantidades, la gente que menos tiene y adeuda es la que responde a los llamados.

Manifestó que el objetivo es mejorar los ingresos propios, buscar estrategias que puedan generar esos recursos, que no se están cobrando, por lo que en la pasada sesión de Cabildo exhortó a los regidores a actualizar reglamentos a los contextos y número de población que tienen actualmente.

Pues hay reglamentos obsoletos, que dejan desfasado incluso el tener recaudación adecuada, por lo que deben sanear eso y revisar los reglamentos, antes de que la crisis económica y lo que se avizora para el próximo año con la reducción de participaciones, los alcance.

El edil descartó que se vaya a contratar a algún despacho contable con el objetivo que se tenga una recaudación más efectiva, lo que se hará será fortalecer el área de ingresos, con el personal que ya se tiene laborando, preciso.

Expresó que se ha solicitado al Estado un apoyo extraordinario de entre 6 y 7 millones de pesos, para poder iniciar el año sin problemas financieros, se aumentará además la disciplina financiera en relación a los gastos que eroga la Comuna.