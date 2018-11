Gobierno de Escuinapa pedirÃ¡ al Estado rescate financiero

Gobierno de Escuinapa pedirá al Estado rescate financiero

Alcalde Emmett Soto Grave informa que se requieren $60 millones para nómina y pago a proveedores

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Alcalde Emmett Soto Grave informó que ha reducido la nómina en apenas 100 mil pesos, pero la débil situación de las arcas lo orillan a pedir el Gobierno del Estado un rescate financiero para el municipio.

Los recursos que se requieren, dijo, corresponden a 60 millones de pesos.

"No hemos pagado nómina a funcionarios, me dirijo hoy a Culiacán donde pediré al Gobierno del Estado un rescate financiero por 60 millones de pesos", dijo.

El monto que solicitará es porque no encontró recursos en las arcas municipales, y se debe pagar a proveedores, salarios de funcionarios, energía eléctrica y aguinaldos.

-- ¿Pero no se van a entregar aguinaldos a sus funcionarios, la Ley dice que deben tener tres meses laborados?

"Bueno, no, no vamos a recibir aguinaldo, no dan los tiempos, pero no alcanzan los 7 millones 300 mil pesos que dejaron", respondió.

Soto Grave manifestó que urge ese rescate financiero.

De los 4 millones 600 mil pesos de nómina quincenal, el Presidente Municipal dijo que apenas se pudieron reducir 100 mil pesos.

Precisó que los sueldos de los funcionarios de primer nivel tendrán una reducción de hasta de un 5 por ciento.

Ex funcionario sale por no estar de acuerdo con su salario

El Alcalde Emmett Soto Grave informó que la renuncia de Horacio Grave Ulloa, se dio porque no estuvo de acuerdo con la disminución de salario.

"No estaba en nómina... pero no le convenía el bajo sueldo y por eso renunció", dijo.

La reducción de salarios ya está, y si no les convienem pueden irse, manifestó.