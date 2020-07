Gobierno de Estrada Ferreiro contrata sin licitación taller para vehículos del municipio

El monto a pagar es de $30 millones y tiene duración de un año, de acuerdo con la información de la Tesorera municipal, Issel Guillermina Soto González

América Armenta

El taller municipal para atender a las 400 unidades ya no se daba abasto para dar servicio y tener a los vehículos, por lo que se hizo un comité de adquisiciones municipal y, sin licitación, se contrató a un taller externo, el cual por 30 millones de pesos atenderá de julio de 2020 a julio de 2021 a las unidades municipales.

La empresa beneficiada es Comercializadora All In Mobile, Tactical, Lighting N Armored Devices, SA de CV, que no solo dará servicios a los carros, sino a la maquinaria pesada y equipo recolector de basura, informó.

“Se hizo el procedimiento correcto, se hizo un comité de adquisiciones, por el tema de la pandemia no pudimos hacer una licitación, pero todo está documentado y está firmado también por el área de la síndica procuradora”, explicó.

“El taller municipal sigue atendiendo, ahorita tenemos una alta demanda, lo que vamos a tener ahorita es una póliza para que toda la flota de los carros que tenemos en el municipio estén al 100 por ciento. Entraban muchos carros al taller y no les podíamos dar el servicio o la atención adecuada a estos entonces lo que se está buscando es que sea como una póliza de mantenimiento”, dijo la tesorera.

Reiteró que no se han adquirido autos nuevos para las y los funcionarios de primero y segundo nivel y que se reparó gran parte de la maquinaria que estaba tirada en el taller municipal.

“En el taller municipal teníamos un presupuesto de 50 millones de pesos anual, el gasto es completamente el mismo, se va a compartir con este periodo 2020 y la póliza va a continuar en el 2021, se va a usar el presupuesto para el 2021 en la misma situación”, manifestó.

A explicación expresa, es que se pagarán 15 millones de pesos al taller externo de ese monto de los 50 millones destinados al taller municipal, mientras que los otros 15 millones saldrán del presupuesto 2021 y los 35 millones de pesos restantes de los 50 destinado al municipal, seguirán siendo para el municipal, que no dejará de trabajar, pero la alta demanda hizo que buscaran el externo.

“En la práctica quedamos con una situación que no tenemos los carros a tiempo, a lo mejor sí se da la atención, pero por ejemplo, un recolector de basura no puede estar descompuesto, sino que lo necesitamos prácticamente activo”, mencionó sobre el taller que se vio rebasado, además de que el taller municipal también tiene carros descompuestos y lo que buscan es que se les dé mantenimiento a tiempo y evitar que ya no sirvan