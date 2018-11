Gobierno de EU dice que migrantes crearon disturbios en la frontera; ONG lo niega

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, reportó durante la mañana de este lunes que un grupo de integrantes de la caravana migrante, que se encuentra en Tijuana, intentó pasar a Estados Unidos por la garita de San Ysidro, por lo que tuvieron que cerrarla y reforzar la seguridad. La organización Pueblo Sin Fronteras (dedicada a brindar ayuda humanitaria y asesoría legal a migrantes y refugiados) señala que las acusaciones son falsas.

“Desafortunadamente, algunos miembros de la caravana migrante están causando disturbios en nuestros puertos fronterizos de entrada (…) Hemos desplegado fuerzas adicionales para proteger nuestra frontera. Haremos cumplir todas nuestras leyes”, se lee en la cuenta de Nielsen.

This AM, all of #SanYsidro Port of Entry's northbound lanes were temporarily closed to initiate additional port hardening efforts after @CBP officials were notified that a large # of caravan migrants were planning to rush the border in an attempt to gain illegal access to the US.