Gobierno de Guasave, abierto a concesionar estadio de beisbol por 15 aÃ±os

Gobierno de Guasave, abierto a concesionar estadio de beisbol por 15 años

Tras reunión entre la Alcaldesa Aurelia Leal y Alfredo Arámburo, dueño de los Algodoneros de Guasave, el tema será planteado a regidores para subirlo al Pleno del Cabildo

Reyes Iván Camacho

26/09/2019 | 12:33 AM

GUASAVE._ Luego de una reunión que sostuvo el empresario Alfredo Arámburo Nájar, propietario de los Algodoneros de Guasave, con Aurelia Leal López, la Alcaldesa se mostró abierta a otorgar en concesión por 15 años el estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, comentó Julio Iván Villicaña Torres.

El director jurídico de la Comuna, quien también participó en esa reunión, expuso que el empresario les mostró además un proyecto de inversión que tiene para Guasave, con la construcción de un hotel y un espacio para conciertos.

“Ellos expusieron el proyecto que traen, es un proyecto atractivo para el municipio, un proyecto de inversión grande, incluye un hotel y en la parte trasera quieren hacer una especie de área para conciertos, bailes y ese tipo de eventos, debido a que ya con la nueva superficie que pusieron en el estadio no se van a poder hacer eventos adentro”, explicó.

El funcionario municipal subrayó que Leal López se mostró dispuesta a apoyar al empresario con el tema de la concesión, por lo que se va a reunir con los regidores para exponerles y que en la próxima sesión de Cabildo se suba el punto.

“Este día va a ser de negociaciones, estamos en constante comunicación, íbamos a ver a qué acuerdo se puede llegar, porque ellos, como van a invertir, quieren garantizar de alguna manera su inversión”, dijo.

“Sería la concesión para la explotación del inmueble, obviamente en el contrato de la concesión se especifica claramente cuáles son las condiciones en las que se va a entregar y una de ellas es que se mantenga un equipo de beisbol profesional, ya sea de Liga Mexicana del Pacífico o Liga Mexicana de Beisbol jugando ahí”.

En el tema de los servicios de energía eléctrica y agua potable que en una primera solicitud el dueño de los Algodoneros pidió que los absorbiera el Ayuntamiento, Villicaña Torres comentó que en la reunión se le explico a Arámburo Nájar que dadas las condiciones financieras del Municipio eso no era posible

“Entendieron la parte del Municipio, que no está en condiciones, no es como antes, ahorita se está tratando de rescatar las finanzas públicas, entonces por esa parte creo que entendieron. El tema de los impuestos creo que se puede llegar a un acuerdo, estamos en pláticas; sin embargo eso no va a quedar dentro de la concesión, eso quedaría ya en manos de cada gobierno municipal que llegara”, subrayó.

Y donde también el Gobierno municipal pudiera apoyar al empresario es en darle todas las facilidades para que pueda concretar la inversión que plantea de un nuevo hotel con el que el mismo equipo de beisbol reduciría sus costos de operación.