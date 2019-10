Gobierno de Guasave pagarÃ¡ $20 mil por metro cuadrado a afectado por puente

Gobierno de Guasave pagará $20 mil por metro cuadrado a afectado por puente

El Ayuntamiento desembolsará 800 mil pesos por 40 metros que se necesitan para poder conectar el puente elevado con la calle Cuauhtémoc, revela la Alcaldesa Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Ayuntamiento de Guasave pagará a una familia 800 mil pesos por cederle 40 metros cuadrados que se necesitan para que el puente elevado que se construye sobre el río Sinaloa pueda conectarse a la calle Cuauhtémoc, reveló la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Es decir, el Municipio está comprando a razón de 20 mil pesos cada metro cuadrado, cifra muy superior al costo en esa zona de la ciudad.

¿Les costó 800 mil pesos?

-Para 40 metros de una sola persona.

¿Y no es mucho eso?

-Claro, pero si no nos dejaba pasar, ¿qué podíamos hacer?, si nos vamos a un trámite de expropiación dura tres años y el puente tiene que salir adelante.

La Presidenta Municipal criticó la falta de planeación de la administración municipal anterior para esta obra que está ejecutando el Gobierno del Estado.

“Antes de iniciar una obra tienes que planear y acordar y negociar con los afectados. Hay personas que les van a dar hasta 22 mil piezas de tabique, 9 mil bloks y 300 sacos de cemento y ese acuerdo lo firmó Cecilio Pardini, cuando no tenía facultades”, señaló.

“Engañaron al Gobernador diciéndole que eran dos personas afectadas y vemos que no son dos, son ocho, y son recursos grandes, además vamos a soltar terrenos de la paramunicipal Río Sinaloa, son una serie de cosas, pero vale la pena el proyecto y que Guasave tenga una obra de esas”.

Leal López aseguró que todavía falta finiquitar acuerdos con afectados de la margen izquierda, es decir, por el lado de Callejones de Guasavito, pero ya tienen un buen avance en las pláticas.

“Ya hay avances importantes, lo que está en nuestras manos lo vamos solucionando, como los terrenos, lo del cemento. Estamos ayudando porque es una obra del Gobierno del Estado y el Gobernador no merece lo que sucedió”, reiteró.

La Alcaldesa comentó que para esta obra de 100 millones de pesos se suponía que el Municipio no tendría que aportar nada, pero terminarán poniendo más de 10 millones de pesos para indemnizar a los afectados, además de hacer algunos pagos en especie, ya sea con material para la construcción o terrenos.

“Para poder liberar la zona de Guasave se han invertido 7 millones 850 mil pesos del Estado y del Municipio, eso es en efectivo para pagar los acuerdos, y nos falta por el lado de Callejones de Guasavito como 2 millones y medio de pesos más, alrededor de 30 solares para hacer las permutas de las afectaciones”, aseveró.

Aclaró que no son los ciudadanos los que se están yendo en grande con esta obra, sino ex funcionarios que no planearon bien, ya que incluso uno de ellos está involucrado en las demandas que hace uno de los afectados.