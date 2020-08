Gobierno de Guasave podría frenar concesión de estadio de Algodoneros por investigación a empresa facturera

La Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que la decisión de entregar por 15 años el inmueble dependerá de los resultados de las indagatorias que realiza el Gobierno federal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque el Cabildo de Guasave aprobó desde marzo que se entregue en concesión por 15 años el estadio de beisbol a la empresa Operadora de Espectáculos Deportivos de Guasave, el documento no se ha firmado y ahora la firma dependerá de los resultados que arroje la investigación que inició el Gobierno federal contra empresas factureras ligadas al empresario Alfredo Arámburo Nájar, propietario de los Algodoneros de Guasave, dijo Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave aclaró que el Municipio el único vínculo que tiene con Arámburo Nájar es el tema de la concesión del inmueble deportivo, la cual fue aprobada en el mes de marzo por el Cabildo, pero la cual no se ha firmado a causa de que se atravesó la pandemia del Covid-19.

“Es una decisión que nosotros vamos a tomar dependiendo de los resultados de las investigaciones de la Federación. Lo que nos indique la Federación estamos a disposición, nosotros nomás somos vínculo para que esto se realizara, está un estadio de beisbol que no está titulado, que se está buscando por medio del Municipio que se regularice, estamos dando todas las facilidades para que permanezca el beisbol, somos facilitadores, no estamos entregando nada y no tenemos nada qué ver en esta situación, no tenemos por qué juzgar notas periodísticas, porque en su momento estos temas van a ser analizados por las autoridades hacendarias”, recalcó.

El pasado 23 de junio, el Gobierno federal denunció un fraude al fisco por 55 mil millones de pesos operado por 43 empresas, una de ellas es Costa Bella & Sand, que es de Arámburo Nájar.

En una investigación de Animal Político, publicada también en Noroeste, se da cuenta cómo el Gobierno de AMLO benefició a este empresario con apoyos y contratos, aunque el Servicio de Administración Tributaria tiene reportes de defraudación fiscal en empresas en las que él participa.

La Alcaldesa de Guasave aclaró que ella no conocía al empresario originario de Mazatlán, pero se supone que al ser aceptado como asociado por la Liga Mexicana del Pacífico es que cumplía con los requisitos que exigía el circuito beisbolero.

“Esto le corresponde a la Liga del Pacífico, no me corresponde a mí, para entrar en estas ligas hay requisitos y si ellos lo admitieron es porque los cumple. Es responsabilidad de la liga, no es responsabilidad del Municipio”, sostuvo.

El contacto con el empresario quizás pudo ser el mismo Gobernador Quirino Ordaz Coppel e incluso en el caso del estadio de futbol de Mazatlán se pudiera dar una situación similar que brote en el futuro.

“Se está dando una investigación, que se den los resultados, no estamos salvos de que se cometan algunas situaciones de las que eras ajeno, pero si ves que la Liga del Pacífico dio el aval y dijo ‘adelante’, claro que el Presidente también confió”, justificó.

Por lo pronto, la Presidenta Municipal indicó que la prioridad en este tema será facilitar que el beisbol profesional permanezca en Guasave, pero sin entregar un cheque en blanco.