Gobierno de MazatlÃ¡n adeuda $200 millones a proveedores y constructores

Gobierno de Mazatlán adeuda $200 millones a proveedores y constructores

Además se investiga obra pública que habría sido pagada, pero no ejecutada, revela el regidor Rodolfo Cardona, presidente de la Comisión de Hacienda en Cabildo

Sheila Arias

En 20 días el nuevo gobierno encontró una deuda de 200 millones de pesos que la administración pasada no saldó a proveedores ni a constructores, reveló Rodolfo Cardona, presidente de la Comisión de Hacienda en Cabildo.

También, dijo el edil, ya se investiga obra pública que habría sido pagada, pero no ejecutada.

Aseguró que ya fue solicitada la información de los pasivos para saber de dónde llegará el recurso para liquidar las deudas heredadas.

Y desde la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería municipal, se inició el rastreo de datos para identificar las obras “perdidas”, las que no han sido justificadas.

"No tengo en este momento referencia completa, lo que sí he escuchado es que, al parecer, hay algunas obras que se pagaron y que no se tiene la certeza que se hayan llevado a cabo, pero están en ese proceso de revisión, están terminando la revisión de documentos, el tema lo maneja Obras Públicas, junto con Tesorería, porque tienen dudas. El proceso se está verificando”, comentó.

El trabajo, dijo, es detectar cada obra hecha de la administración pasada, identificar zona específica, contrato, y verificar su conclusión, así confirmarán que corresponda al pago realizado.

De encontrar irregularidades la instrucción es notificar al órgano interno de control y a la Síndica Procuradora, expuso.

Y también en 20 días, agregó, también han encontrado otros "detalles" en obra pública, como 200 millones de pesos que la Comuna le debe a constructores y proveedores.

“Estoy pidiendo yo el desglose en los estados financieros por el concepto de pasivos, porque hay $40 millones que están dejando de pagos a proveedores y 160 millones de pago a constructores, esto es pendiente; también estoy pidiendo que me pasen la relación para saber qué es lo que se debe", comentó.

"Lo que me llama mucho es la cantidad de 160 millones de pesos de obra pública, los dejaron porque nos dicen que son compromisos de Gobierno del Estado, que se va enviar ese recurso para esas obras, porque fueron gestionadas por el Estado, pero hay que confirmarlo. En el caso de los 40 millones eso es lo que cada administración deja en promedio de pasivo, pero tampoco debería suceder”.

Esto, dijo, está en investigación también.

Rodolfo Cardona representa al Partido del Trabajo en Cabildo, tiene más de 10 años dedicado al análisis de las finanzas municipales por trimestre.

Si alguien conoce las entrañas de los movimientos del dinero público en el Ayuntamiento es él. Incluso, fue la primera propuesta de Morena para ocupar la Tesorería municipal, pero de último momento fue nombrado Javier Alarcón.

Fuera despachos

El contador público de profesión, Rodolfo Cardona, aseguró que en esta administración morenista, el Ayuntamiento ya no contrató despachos externos para cobros institucionales y “sencillos”, como en administraciones pasadas que destinaron cantidades millonarias en esos contratos.

“Asesores y despachos para cobranza ya no se contrató, de hecho en unos días inicia el programa de descuentos a contribuyentes de adeudos, los despacho cobraban y se quedaban con un porcentaje, ahora no hemos contratado, los que tengan un pendiente no les va a llegar ningún informe de despacho, ni de comisión, se va hacer desde aquí, en Ingresos, no hay despachos contratados, los que estaban terminaron al 31 de octubre”, agregó.