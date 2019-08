Gobierno de MazatlÃ¡n anuncia entrega de mochilas

Gobierno de Mazatlán anuncia entrega de mochilas

La finalidad, es que los jóvenes cuenten con lo básico y sigan asistiendo a clases, y que no ir equipados no se convierta en una disculpa para no continuar con los estudios

Netzahualcóyotl Ceballos

11/08/2019 | 3:09 PM

Foto: Noroeste

Como un aliciente a estudiantes de bajos recursos en Mazatlán, el Gobierno municipal, a través del Instituto municipal de la Juventud, entregará más de mil mochilas. Nayla Adeline Velarde Narváez, directora del IMJU, explicó que hasta esta semana se juntaron mil 178 mochilas con útiles escolares dentro, todas ellas donadas. “Fueron donaciones, participaron varios patrocinadores, el Alcalde (Luis Guillermo Benítez Torres), los directores también se sumaron en esta campaña, y la ciudadanía en general también, tuvimos buen resultado”, destacó. Las mochilas serán entregadas a alumnos de secundaria en las escuelas Técnica 81, ubicacada en la comunidad El Castillo; Nueva Creación, en colonia Santa Teresa; Arturo Cundapí Ramos, en fraccionamiento Pradera Dorada; y Lázaro Cárdenas del Río, en Valles del Ejido. La finalidad, es que los jóvenes cuenten con lo básico y sigan asistiendo a clases, y que no ir equipados no se convierta en una disculpa para no continuar con los estudios. Esta campaña del Ayuntamiento de Mazatlán se suma a otras que pretenden empujar a los jóvenes en el inicio de clases, programado en educación básica para el 26 de agosto. 26 de agosto incio del ciclo escolar 2019-2020 LAS ESCUELAS BENEFICIADAS ETI 81 El Castillo Nueva Creación Santa Teresa Arturo Cundapí Ramos Pradera Dorada Lázaro Cárdenas del Río Valles del Ejido. #Mochilas

#Imju

#Gobierno municipal

