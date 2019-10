Gobierno de Mazatlán atenderá seguridad en cruces de vías ferroviarias, dice Secretario del Ayuntamiento

Harán lo que les competa, sin sudar calenturas ajenas, ya que la otra parte le corresponde a la empresa concesionaria de la línea férrea, dice José de Jesús Flores Segura

Netzahualcóyotl Ceballos

La seguridad en los pasos ferroviarios será reforzada por el Gobierno municipal, luego que el Juzgado Octavo de Distrito le diera un plazo 10 días para garantizarla.

José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento, reconoció que sí se acatará la disposición en las zonas donde lo permita la concesión de Ferromex.

“No debemos olvidar que existe una franja que no nos pertenece al Municipio, que es el derecho de vía, nos encontramos en un trámite de donación y que en base a ello vamos a ver hasta dónde nos alcanza a nosotros”, declaró al término del Lunes Cívico.

“Hemos hecho algunos señalamientos porque desde las administraciones pasadas habían manejado algo de recurso, recolección de un recurso económico para poder instalar unas plumas, no vamos a alargar nada que no nos competa a nosotros, no vamos a sudar calenturas ajenas”.

El abogado del Ayuntamiento defendió que los cruces ferroviarios en la administración actual se han señalado y pintado.

Minutos más tarde, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres precisó en entrevista radiofónica que el despacho de abogados Álvares y Asociados, el cual tiene denuncias de extorsión por parte de desarrolladores inmobiliarios, fue el responsable de promover el recurso ante el Juez.

“El Químico” coincidió en que se cortará la maleza que entorpezca la vista, se señalizarán los cruces y se pintarán, pero no se podrá trabajar más allá.

"Vamos a cumplir con el Juez, vamos a pintarlos, la maleza, vamos a poner los señalamientos que sean necesarios, lo que no esté en nuestra competencia ahí no podemos hacer gran cosa, lo que no nos compete es el terreno federal, compete a Ferromex, no nos podemos meter ahí”, explicó.