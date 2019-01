Gobierno de MazatlÃ¡n busca regular mÃ¡s de 2 mil propiedades que ofrecen hospedaje

Gobierno de Mazatlán busca regular más de 2 mil propiedades que ofrecen hospedaje

Mientras hoteleros denuncian que hay desorden y falta de regulación, el Ayuntamiento anuncia que realizará un padrón de estas propiedades para cobrarles impuestos para promoción y evitar fraudes

Sibely Cañedo

23/01/2019 | 09:40 AM

Mientras la Asociación de Hoteles Tres Islas estima que son más de 2 mil propiedades las que se destinan a la renta vacacional de forma irregular, el Ayuntamiento anuncia que está por empezar un padrón de estos espacios, que cada vez cobran más auge en Mazatlán a través de plataformas digitales y de tratos personales.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David González Torrentera, es una propuesta de profesionales inmobiliarios que busca integrar a estos establecimientos a la base de contribuyentes que pagan el impuesto del 3 por ciento para promover el turismo. Además de evitar que se cometan fraudes contra los turistas.

Por ahora, esta iniciativa se encuentra en la fase de lograr consensos con las asociaciones involucradas, para poder contar con un padrón real.

Lo que es innegable, dijo, es que la renta de departamentos o casas con fines vacacionales ha venido a cubrir la falta de habitaciones de hotel ante el creciente arribo de turistas nacionales al puerto, sobre todo de fin de semana.

Y es que los letreros de “Se renta por semana o por mes” pululan en todos los sectores de la ciudad, desde zonas turísticas hasta colonias populares.

“Sabemos que cambian las tendencias, espacios como este de la renta vacacional ayudan a cubrir la falta de cuartos de hotel, aunque ya vamos en crecimiento, tenemos unos 13 mil cuartos y se están construyendo 2 mil más”, explicó el funcionario.

No obstante, acotó, la desventaja de no tener un registro es la facilidad con que los propietarios pueden engañar al cliente, pues ya ha pasado que luego de amarrar un trato, llegan aquí y resulta que la propiedad no existe.

“En ese sentido queremos regular, así como alguna vez se regularon los tiempos compartidos, entrarle a este tema también”.

González Torrentera recordó que en abril de 2018, la plataforma de reservaciones Airbnb signó un convenio con el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual la compañía se comprometió a captar y remitir el 3 por ciento de impuesto sobre el hospedaje por cada reserva.

Son competencia desleal: Manguart

Quien ve un fenómeno creciente y que puede llegar a ser dañino para la industria, si no se regula, es el hotelero José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la asociación Tres Islas.

Asegura que las rentas vacacionales son una competencia desleal, ya que no pagan tarifas comerciales de agua potable y electricidad, como sí lo hacen los centros de hospedaje formales.

Sin contar, anotó, que no generan los mismos empleos ni pagan los mismos impuestos.

“Yo he expuesto la necesidad de que se regule desde el ámbito legislativo, para competir en igualdad de condiciones, ahora lo que tenemos es un servicio que se ofrece desde plataforma como un hotel, incluso más caro”, criticó.

Advirtió que hay un marcado desorden, toda vez que no se trata sólo de las plataformas digitales reconocidas, sino que por redes sociales y de manera personal, se ofrecen los cuartos o departamentos para fines turísticos, sin ofrecer garantías de seguridad y servicio a los visitantes.