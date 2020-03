Gobierno de MazatlÃ¡n compra equipo de sonido por $254 mil

Gobierno de Mazatlán compra equipo de sonido por $254 mil

El material es requerido por la Junta Patriótica; se opone la Síndica Procuradora

Netzahualcóyotl Ceballos

El Gobierno municipal aprobó la adquisición de un equipo de sonido para la Junta Patriótica, por un total de 254 mil 19 pesos.

De acuerdo al acta de sesión 68/2020 del Comité de Adquisiciones, la justificación de la compra a la empresa Office Unión S.A De C.V es por actividades propias del área.

El tema es investigado por la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, quien se negó a aprobar la adquisición.

“No quedaba claro, y cuando algo no me queda claro, no lo firmo, entonces lo estoy investigando”, dijo Bojórquez Mascareño vía telefónica.

Pero la adquisición sí fue aprobada por la mayoría de los funcinarios que conforman el Comité de Adquisiciones: el Oficial Mayor, Javier Lira González; el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; el Tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez; el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague; y el Regidor Rodolfo Cardona Pérez.

Se trata de dos consolas Yamaha de 16 canales con efectos y conexión USB, ocho altavoces de dos vías con acabado poliuretano, ocho cables para bocina, ocho tripiés para bafles metálicos, cuatro micrófonos inalámbricos y dos amplificadores de audio 1000w por canal.

La aprobación de la compra para la Junta Patriótica, dependencia responsable de la organización de los Lunes Cívicos y los eventos conmemorativos en los que participa el Gobierno municipal, fue el 29 de febrero de 2020.