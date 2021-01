Gobierno de Mazatlán cumplirá veda electoral, anuncian

Se acogerán al calendario federal, que inicia el 7 de marzo y concluye el 7 de junio, explica Tonatiu Guerra Martínez

Alma Soto

El Gobierno municipal definió el calendario para su veda electoral, en una reunión en la que se informó a los funcionarios públicos que es lo que podrán y no difundir, manifestó Tonatiu Guerra Martínez.

La reunión fue a puerta cerrada y, según informó Guerra Martínez, estuvo presidida por el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, por el director de Comunicación Social, Sergio Rubio Rodríguez, y por él mismo.

"La veda electoral va a empezar para nosotros el 7 de marzo, porque empiezan las campañas para diputados federales, aunque las campañas locales empiezan hasta el 4 de abril, nos vamos a ir por la Ley Federal, a partir de 7 de marzo ya no vamos a poder difundir información a manera de propaganda, solo cuestiones de educación, salud, protección civil o emergencias", declaró.

El que no se pueda informar, dijo, no implica una paralización de programas o de obras, no se hace propaganda con ello.