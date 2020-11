Gobierno de Mazatlán debe buscar alternativas para tratamiento de la basura: Síndica Procuradora

Elsa Bojórquez Mascareño dice que privatizar y endeudar al Municipio va contra el proyecto de Nación de AMLO

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán puede recurrir al Gobierno Federal para solicitar apoyo para resolver el problema de contaminación que genera el basurón, ante de pensar en contraer un compromiso que va a endeudar a los mazatlecos y a privatizar un servicio en condiciones leoninas, manifestó Elsa Bojórquez Mascareño.

La Síndica Procuradora señaló que la intención de concesionar el tratamiento de basura a una empresa es ir en contra del proyecto de Nación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que establece no priorizar, no endeudar, no hacer compromisos leoninos con empresas extranjeras.

“Imagínese que nazcan niños y en lugar de traer una torta traen el basurón encima, con esa deuda, podemos solicitar que nos ayuden a nivel Federal, porque no somos los únicos con ese problema, la Ley General del Equilibrio Ecológico es para todos y no todos tienen plantas, sin necesidad de irnos a un endeudamiento, a vender al Municipio por 30 años a una empresa extranjera y comprarle luego la energía, aparte, es algo fuera del contexto del proyecto que venimos elaborando”, recalcó.

La Síndica Procuradora, como algunos regidores, han mostrado su oposición a que se concesione el tratamiento de la basura sin buscar las mejores opciones, mismas que no lesionen la economía del Municipio.

“Es importante que pongamos atención porque si aceptamos eso dejaremos endeudado al Ayuntamiento por 30 años, y aparte, los cobros los piden en dólares, son una serie de irregularidades que vimos cuando enviaron un borrador de convenio, lo vimos demasiado leonino para el Ayuntamiento”, declaró.

Negó que los funcionarios que están haciendo la selección de las empresas en realidad les hayan dado a conocer detalles de otras empresas que buscan también la concesión, cosa que también hizo el regidor Rodolfo Cardona Pérez.

Ambos miembros del Cabildo dijeron que solamente les dieron a conocer información de ESSSAB Latinoamérica, con el argumento que después de revisar las otras propuestas encontraron que esta es la mejor.

“A mí me parece sospechoso que parece que crearon ad hoc a esa empresa, apenas tiene un año que la conformaron, por eso hay que poner más atención todavía, hay que revisar a fondo y no acelerarnos, porque simplemente es ir en contra del proyecto”, declaró Bojórquez Mascareño.

Consideró que si bien el problema de la contaminación que genera el basurón es prioritario, lo que no deben hacer es apresurarse a tomar una decisión, se puede esperar a hacer bien las cosas, como un gobierno consciente para no dañar a las futuras generaciones con una deuda millonaria.

“Cuando todo se planea de manera racional, cuando nos sentamos a trabajar en equipo para un proyecto para beneficio de Mazatlán, buscamos la manera de enfrentar con recursos propios, sin necesidad de endeudar, pero es necesario hacerlo con mucho tiento, no por el acelere vamos a dejar al Ayuntamiento pendido de un hilo, para que empresas extrañas hagan su agosto, que si no nos ponemos con los pies en la tierra, pasan por encima de nosotros”, declaró.