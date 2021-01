Gobierno de Mazatlán hará ajustes para que no se disparen casos de Covid-19

Mazatlán no puede darse el lujo de regresar al cierre de la ciudad, advierte Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres

Alma Soto

Aunque rechazó que Mazatlán esté en situación de alerta por el incremento de los casos activos de Covid-19, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que harán ajustes para evitar que crezca la presencia de pacientes infectados de coronavirus.

“No podemos darnos el lujo de que Mazatlán regrese a la situación del cierre de la ciudad”, manifestó, “vamos a seguir igual, no es alerta ni mucho menos, la alerta empieza a los 35 grados Covid-19, aproximadamente, y estamos en 10.3”.

El Gobierno municipal implementó un termómetro mediante el cual promedian los casos que se presentan en 10 días, y, según ese termómetro, aunque Mazatlán en estos momentos tiene 84 casos activos de Covid-19, el promedio de nuevos casos diarios es de 10.3.

Benítez Torres advirtió que para evitar que los casos se desborden, van a empezar a hacer ajustes, uno de ellos hacer recorridos por sí mismo, por diferente rumbo del Operativo Nueva Normalidad, como se llama hoy el Operativo Redes.

“Lo que quiero es cerciorarme yo personalmente de que se está cumpliendo con el operativo, yo ya llevo una relación de cuál es el aforo de cada restaurante… si llego y encuentro un lugar que no se respeta vamos a sancionar al empresario y a los inspectores”, recalcó.

El Alcalde descartó que con el incremento de los casos activos, que atribuyó a las festividades decembrinas, se ponga en riesgo la realización de la Serie del Caribe, a efectuarse del 31 de enero al 6 de febrero.

“Se va a supervisar la llegada de los visitantes por la Serie del Caribe, no podemos darnos el lujo de dar un paso atrás, vamos a ser muy estrictos para que no crezca el Covid-19 en Mazatlán y un llamado a la ciudadanía para que nos ayude, cubriéndose con el cubrebocas, lavándose las manos, no estar aglomerados, sin la colaboración del ciudadano no es posible”, manifestó Benítez Torres.

Lo que no se suspendió, pero sí se hará a puerta cerrada, dijo, es el partido del Mazatlán FC dentro de la Liga Guardianes, por indicaciones de la liga y no de los gobiernos Municipal o Estatal, informó.