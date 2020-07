Gobierno de Mazatlán implementará vigilancia sanitaria a través de drones

Informa el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, que buscan tratan de prever contagios de Covid-19 en playas y Malecón

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal contratará un servicio de drones para fortalecer la vigilancia en playas y el malecón, informó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Estos drones van a ayudarnos a tomar la temperatura de las personas que se encuentran en playas y el Malecón, de tal forma que si encontramos que alguien tiene fiebre, poder pedirle que mejor se retire y que vaya con el médico, tratando de ayudarlo y al mismo tiempo de prever los contagios”, declaró.

También, dijo, a través de esos drones se estará pidiendo a las personas que guarden la sana distancia, que usen cubrebocas, que depositen la basura y que al cruzar las avenidas no pisen las flores, hay pasos de cebra, esa va a ser la función de los drones.

Benítez Torres presumió que ha estado hablando con turistas, quienes le comentaron que están encantados porque Mazatlán está precioso, transformado, pero sobre todo se sienten seguros, pues se está haciendo todo lo posible para evitar que se contagien.

Dijo que están valorando si se aplican o no multas a quienes no usen cubrebocas, porque él sigue la línea del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no se haga nada a la fuerza, todo por la concientización.

“Hoy, en el informe que dimos en la mesa de la Paz y Seguridad, informamos que hemos concientizado 80 mil ciudadanos, pero no olvidamos que somos 600 mil más los turistas, es un trabajo que no vamos a dejar, vamos a hacerlo constantemente hasta que el ciudadano entienda que es oportuno cuidarnos, porque cuidándose cuida uno a los suyos también”, declaró.

En la Mesa por la Paz y Seguridad, dijo, también se informó sobre la aplicación Maz Tourist APP, que ha sido instalada por mil 500 usuarios.

Comentó que se le agregó una herramienta, el Termómetro Covid Modificado, porque no se captaba exactamente el significado del termómetro.