Gobierno de MazatlÃ¡n inaugura baÃ±os en escuelas de La Tuna y Escamillas

Gobierno de Mazatlán inaugura baños en escuelas de La Tuna y Escamillas

El Alcalde anuncia construcción de red de drenaje y aumento de mil a mil 500 becas para alumnos de secundaria

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al inaugurar los baños en escuelas secundarias de La Tuna y Escamillas, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que en su administración se construirá la red de drenaje de cuatro poblados de esa zona y se aumentará de mil a mil 500 becas para estudiantes de secundaria.

En el poblado de La Tuna inauguró la construcción de los baños para la Escuela Secundaria Comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo, pues en seis años que llevaba funcionando no contaba con este servicio indispensable para alumnos y personal del plantel.

El director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, precisó que para esa obra se destinó una inversión de 93 mil 181 pesos programadas.

"Pero ya lo han señalado tanto la maestra como el comisario el significado que tiene para esta escuela, para esta comunidad una obra tan sencilla, tan elemental, se refleja en satisfacer una necesidad fundamental de los alumnos", subrayó Garay Velazquez.

"Y hemos escuchado decir a nuestro Presidente (Municipal) de manera cotidiana que invierte recursos de ustedes en las escuelas porque no es justo que veamos en ellas defectos en la atención, como por ejemplo el que una escuela no tenga baños".

En la comunidad de Escamillas, a unos 7 kilómetros del entronque con la Carretera Internacional 15 México-Nogales y a unos 2 kilómetros al oriente de La Tuna, en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 57 se inauguró la rehabilitación de los baños de ese plantel donde confluyen alumnos de diversas comunidades como La Urraca, El Vainillo, San Francisquito, Lomas de Monterrey, entre otras.

Ahí la obra estaba programada para tener un costo de 236 mil 500 pesos, pero salió en 234 mil pesos, logrando un ahorro de 2 mil pesos, dio a conocer Garay Velázquez.

Tanto las directoras de los planteles como los comisarios y personal de los Comités de Obras agradecieron este apoyo que se llevó a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais 2019), ya que redundará en beneficio de la salud y de la calidad de vida de los alumnos, personal docente y administrativo, así como en la comunidad.

"Aquí podemos mejorar la calidad de vida porque es salud, el tener unos baños dignos y adecuados para el uso de nuestros estudiantes sin duda alguna esta obra marca un precedente para nuestra escuela", dijo la directora del plantel Carmen Aidé Osuna Cedano, al agradecer este apoyo.

Tras la inauguración de la obra en La Tuna, el Presidente Municipal expresó es muy probable que en su administración también le cumpla la demanda de los pobladores de esa zona rural de Mazatlán, de instalar la red de drenaje porque es parte de los compromisos que hizo en campaña.

"Hice varios compromisos, uno de ellos es el drenaje, entonces traemos un proyecto para estos tres años de gestión, traemos una planta tratadora que nos ayude en esta zona, sería para San Francisquito, La Tuna, son tres comunidades, tres, cuatro comunidades, sería con recursos propios", añadió Benítez Torres.

Expresó que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán tiene ese estudio, incluyendo los costos, pero se va a cumplir.

"Nunca han tenido drenaje, entonces nos comprometimos y lo vamos a hacer, nada más que es una obra grande que tiene un costo considerable y yo espero el año que entra cumplir con eso", reiteró.

En La Tuna anunció que en lo que va de su administración se entregan becas a estudiantes de la Escuela Secundaria de esa comunidad, pero para el próximo año será para todos los alumnos.

Al encabezar la inauguración de la remodelación de los baños en la Escuela Secundaria de Escamillas enfatizó que se incrementará el número de becas para los alumnos de secundaria.

"Tenemos becas federales y becas municipales, le pregunto a la directora del Instituto Municipal de la Juventud, me dice que aquí hay unas becas, pero quiero hacer público y hacer un compromiso, soy persona de palabra, cuando promete cumple, este año repartimos mil becas si mal no recuerdo, de 350 que se daban subieron a mil a alumnos de secundaria", continuó el Alcalde.

"Me comprometo a aumentarlas a mil 500, directora".

Subrayó que nunca había sido Presidente y le preocupaba mucho no tener los recursos para cumplir su palabra empeñada y ahora no sólo se ha cumplido sino que su administración ha ahorrado.

"Tenemos mucho dinero ahorrado, no hay fórmula, es sencillo, hay que ser honestos, hay que ser transparentes, no hay que ser rateros para que haya dinero, entonces por eso estoy dando mi palabra porque sé que la voy a cumplir, me comprometí con los adultos mayores, hace dos sábados me comprometí a aumentar el número de apoyos, de becas para adultos mayores y para personas con discapacidad".

Reiteró que ahora se compromete a aumentar el número de becas para alumnos de secundaria, sí se puede y eso es el cambio verdadero, la Cuarta Transformación, es venir por un camino de todo nuevo donde se rescate a toda la población de las zonas rurales tan olvidadas.

"Ustedes eran parte de este grupo de ciudadanos invisibles, olvidados, vulnerables, pero la Cuarta Transformación los trae siempre pendientes", subrayó Benítez Torres.