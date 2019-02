Gobierno de MazatlÃ¡n investiga por irregularidades el nuevo panteÃ³n, 600 techos firmes y la gasolinera cancelada

Gobierno de Mazatlán investiga por irregularidades el nuevo panteón, 600 techos firmes y la gasolinera cancelada

Síndica Procuradora Elsa Bojórquez asegura que en los procedimientos de estos casos no hubo transparencia

Sheila Arias

MAZATLÁN._ La compra presuntamente irregular del terreno para un panteón que no sirvió, el pago de 10 millones a despachos de abogados por la gasolinera cancelada, y 600 techos firmes que no están comprobados, son los tres grandes expedientes a investigar por la Síndica Procuradora en estos primeros 100 días de gobierno.

“Voy a comentar los tres datos donde me he dado cuenta que no hay transparencia”, así se refirió Elsa Bojórquez Mascareño al enumerar los tres expedientes que tiene sobre la mesa, cada uno fue enviado por Obras Públicas, Jurídico, y Desarrollo y Bienestar Social al término de la revisión del proceso entrega-recepción.

Fue en Cabildo, en el marco del Foro de Transparencia, cuyas propuestas integrarán el Plan Municipal de Desarrollo, donde la síndica expuso los restos inmediatos de la administración morenista.

“Dentro de atribuciones y dentro de la Ley de Gobierno Municipal nos instruye para que formemos la Contraloría Social y estamos trabajando en eso. Voy a comentar sobre tres datos que me he dado cuenta que no hay transparencia, se compró un terreno para un panteón, ese terreno de 15 hectáreas que costó 22.5 millones de pesos, al revisar, ahora que entramos nosotros encontramos que no se puede enterrar a nadie, a 60 centímetros hay piedra. ¿Dónde está la transparencia?, se tiene que revisar”, precisó.

El segundo caso que presume irregularidades es el caso que el Ayuntamiento perdió contra la empresa Nafta Lubricantes, cuya sentencia obliga a la Comuna a pagarle 300 millones de pesos por otorgarle un permiso irregular en 2012 para construir una gasolinera en Palos Prietos, una obra que no se realizó por el amparo de una vecina.

“Tenemos que se firmaron convenios con abogados para resolver el tema de Nafta, a la primera abogada se le entregaron 5 millones de pesos y no hubo resolución; el segundo hizo un convenio por $10 millones, pero alcanzó a cobrar, tres días antes de que llegáramos nosotros, cinco millones de pesos, y ahí está. ¿Dónde está la rendición de cuentas”, precisó.

En el foro de Transparencia, Bojórquez Mascareño aseguró que en el tercer expediente, el reto inmediato es investigar supuestas irregularidades con recursos federales.

“Un programa del FAIS de techo firme, 600 techos para la gente de escaso recursos, no hay transparencia, se entregaron expedientes vacíos donde la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social nos mandó porque se les avisó a quienes incurrieron que los estábamos investigando y entonces fueron casa por casa a buscar papeles para demostrar el programa”, reveló la Síndica Procuradora.

Y esos son los tres expedientes considerados el primer reto, todos implican a ex funcionarios y ex alcaldes de la administración pasada, uno de ellos alcanza a la administración 2014-2016.

Bojórquez Mascareño aseguró que los casos avanzan y pronto habrá detalles del proceso.