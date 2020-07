Gobierno de MazatlÃ¡n lanza aplicaciÃ³n para alertar a usuarios sobre playas llenas

Gobierno de Mazatlán lanza aplicación para alertar a usuarios sobre playas llenas

También se podrán consultar servicios que cuenten con Distintivo de Sanidad y hacer reportes al 911

Belizario Reyes

Como parte de las acciones para evitar que en Mazatlán se regrese al cierre del sector turístico por contagios de Covid-19, lo que sería una catástrofe para el municipio, el Ayuntamiento presentó la aplicación Mztourist APP para alertar qué playas ya llegaron a su capacidad para que ya no acuda más gente a ellas.

Pero también permitirá a mazatlecos y turistas hacer reportes al número de emergencias 911 y a instituciones de auxilio y rescate como Cruz Roja, además de que permitirá conocer qué hoteles y establecimientos del sector turístico cuentan con el Distintivo de Sanidad, así como desde esa aplicación realizar pagos de contribuciones municipales.

"Poner el riesgo a que la pandemia crezca en Mazatlán es volver a estar en posibilidad de dar un paso hacia atrás y volver a paralizar el puerto turísticamente hablando y eso sería una catástrofe para los mazatlecos", subrayó el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres en conferencia de prensa, para dar a conocer dicha aplicación.

Manifestó no estar de acuerdo en que en este municipio se reabran actualmente los gimnasios.

"Aun cuando haya decisiones nacionales, estatales aquí las cosas se hacen de manera diferente, mi obligación es cuidar, no poner el riesgo lo que estamos construyendo en estos meses para poder salir en esta reapertura que primero es turística y luego es económica y luego es de crecimiento".

Recordó que la semana pasada a las playas de Mazatlán acudió un promedio de 6 mil personas y en todo el malecón cerca de 16 mil, lo que representa casi el triple de personas al malecón que a las playas.

El límite de personas en Playa Pinitos es de 444, de acuerdo con un modelo matemático.

"Cuando una playa llega a su límite, tenemos un semáforo para alertar a la ciudadanía y a nosotros mismos que ahí ya no debe haber más ingreso de personas, a nosotros nos dice 'aguas en esta playa, ya no debes permitir más gente', y a los turistas y a los mazatlecos decir para qué voy a Los Pinitos, si ya no me van a dejar entrar", continuó Benítez Torres.

"Así es que mejor escojo otra playa y veo el semáforo en qué color está (el semáforo tiene cuatro colores) y ésto fue por lo que se retrasó un poquito esta aplicación, porque quisimos que ya tuviera integrado este semáforo, y ¿por qué nos sirve este semáforo?, porque nos va ayudar a que no aumente, como está sucediendo en otros destinos turísticos los contagios por Covid que han tenido que volver a cerrar playas y servicios turísticos".

En la conferencia de prensa también estuvo presente la titular del Centro de Atención y Proyección al Turista, Astrid Macías, así como el titular del Informática del Ayuntamiento, donde se creó esta aplicación, que es la única de un municipio que se tiene en el país y es gratuita, se puede descargar desde el celular.

Entre otros servicios, se dijo que se pueden mostrar los hoteles, restaurantes y medios de transporte que cuentan con Distintivo de Sanidad oficial, llamar directamente a la Policía Municipal, al 911, Cruz Roja, entre otras, concertar acceso de atención y protección al turista para reportar quejas de prestadores de servicios, incumplimiento de contratos, extravío de pasaportes o documentos oficial.

Los turistas también podrán contactas con dicha aplicación a su embajada o consulado, además en la sección de mapas se encontrarán ubicaciones de casas de cambio, baños públicos, bancos y otros sitios, entre otros.