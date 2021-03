Gobierno de Mazatlán llama a denunciar a quienes dañen árboles

Asegura director de Servicios Públicos que les colocan químicos para quemarlos

Alma Soto

Hay personas, no identificadas, que dañaron árboles en la Avenida Ejército Mexicano para obligar a la tala de los mismos, por lo que se pide a los ciudadanos que, si son testigos de una acción semejante, lo denuncien, manifestó Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos Municipales.

"Ha habido unos ciudadanos mal habidos por ahí que le han dosificado faena a los arbolitos para que se sequen, yo no quería comentarle, pero no hay otra lucha, ha habido ese problema, hay quienes los vieron, pero no se atreven, las cámaras tampoco lo han ubicado", declaró.

El funcionario dijo que ignora cuál es el propósito de esa acción, posiblemente porque hay a quienes les incomoda que les tapen sus negocios.

"Es un delito, es el mismo caso de quienes se roban el cableado o los centros de carga, i las tarjetas de semáforos, ¿para qué los quieren? No les sirven de nada, sólo por hacer daño", expresó.

Señaló que Parques y Jardines no está autorizado para talas árboles, debe solicitarlo a la Dirección de Ecología para que emita un dictamen.

Si por el daño del árbol se permite tirarlo, el compromiso es plantar uno nuevo, que es lo que hará en el caso de los que talaron en Ejército Mexicano.