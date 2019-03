Gobierno de Mazatlán no logra los $5 mil millones que quería el Alcalde

Sin embargo, dice que llegan apoyos extras federales de hasta un 25 por ciento

Sheila Arias

18/03/2019 | 09:04 AM

El Gobierno federal destinó a Mazatlán menos de la mitad del presupuesto que pidió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

La propuesta de "El Químico" fue de 5 mil millones de pesos, pero se quedó corto, apenas logró mantener el recurso recibido por otras administraciones.

“A Mazatlán nos taca casi 2 mil millones de pesos en total, entre lo que viene del apoyo federal y lo que nosotros recaudamos, aproximadamente ese es nuestro presupuesto”, aceptó.

-- ¿Esperaba más Alcalde?

“No, lo que pasa que eso es lo planeado, pero siguen llegando apoyos extras federales, hasta un 20 y 25 por ciento”.

A finales del año pasado, unas semanas después de asumir el cargo, el Alcalde anunció las gestiones con el Gobierno federal para elevar el presupuesto de Mazatlán a 5 mil millones de pesos, más del doble de lo que históricamente ha recibido.

Incluso, aseguró que tenía proyectos y propuestas concretas para alcanzar la meta y que al municipio le iría “requetebién”. Pero se quedó corto, el Alcalde se topó con la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, y el recurso apenas se mantuvo en 2 mil millones de pesos, lo mismo que en anteriores administraciones.

-- En algún momento proyectó 5 mil millones ¿Lo decepcionó no haber recibido esa cantidad?

“No, en lo absoluto, es que si no pides, no te llega lo que quieres. Sabíamos que no iba a llegar esa cantidad, pero lanzamos la propuesta, imagínate que nos dieran 5 mil millones y a otros municipios muy poco, pero lo que nos dieron es bueno, además que esas obras las tenemos planeadas para el trienio, son más, tenemos como 6 mil ó 7 mil millones de pesos planeados para el trienio, pero pedimos cinco a ver si nos caía un poquito más”.

-- ¿Van a estar jaloneando recurso federal?

Sí, por supuesto”.

Benítez Torres aseguró que este año destinará el recurso a obras prioritarias de pavimentación, drenaje, iluminación y agua potable, pero el proyecto emblema, por el que quier ser recordado, todavía no lo define. Y es que en cada administración el Alcalde deja su “huella”, la mayoría, una obra que recordará su paso por el poder.