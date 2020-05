Gobierno de MazatlÃ¡n no puede estar ajeno a la poblaciÃ³n: Tonatiuh Guerra

Gobierno de Mazatlán no puede estar ajeno a la población: Tonatiuh Guerra

Señala director de Bienestar y Desarrollo Social que la dependencia a su cargo no cerrará 14 si no hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa

Alma Soto

MAZATLÁN._ La petición de los regidores se cerrar las áreas no esenciales del Gobierno Municipal llaga tarde, debió hacerse hace tres o cuatro semanas, ahora, a punto de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, los ciudadanos se van a acercar a hacer sus trámites y el gobierno no puede estar cerrado a ellos, aseveró Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social.

Indicó que, aunque la dependencia a su cargo no fue considerada un área esencial para el desarrollo del Gobierno Municipal, según la propuesta de los regidores, es una de las dependencias que no puede parar.

“Para que yo detenga la actividad de la dirección, en la que estamos trabajando con el 30 por ciento del personal y es muy problemático para dar seguimiento a los casos, tendría que haber un acuerdo que no solo esté avalado por el Cabildo, sino que sea publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa”, dijo.

Además, recalcó, se debe enviar copia al Congreso del Estado y al Poder Judicial para que sepan que el Gobierno Municipal entró en receso, pues de otra manera se perderían días en el cumplimiento de planes, proyectos y programas.

“No es tan fácil, esto es una cosa muy compleja, el Ayuntamiento tiene acuerdos y convenios que tiene que cumplir, con muchas dependencias y no podemos decirles ya nos vamos, cuando el Poder Judicial se va de vacaciones emite una circular y le avisa a todo mundo, aquí debe suceder lo mismo y yo no tengo información que me obligue a cerrar y tengo muchos pendientes”, declaró Guerra Martínez.