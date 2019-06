Gobierno de MazatlÃ¡n reabre Carpa Olivera, que fue cerrada en Semana Santa

Gobierno de Mazatlán reabre Carpa Olivera, que fue cerrada en Semana Santa

Oficialía Mayor rastrea algún acta que valide la cesión de responsabilidad que fue dada a un particular durante la administración del Alcalde Carlos Felton González

Sheila Arias

26/06/2019 | 11:23 AM

La Carpa Olivera, una de las pocas albercas de mar en América Latina, ya está abierta de manera oficial luego de que Protección Civil clausuró su uso en Semana Santa.

Sin embargo, esto reveló que se encuentra en una situación irregular: la concesión se le dio a un particular de palabra, sin documentos, ahora Oficialía Mayor rastrea algún acta que valide la cesión de responsabilidad que fue dada a un particular durante la administración del ex Alcalde Carlos Felton González.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, informó que los sellos ya fueron retirados de la Carpa Olivera, sólo del área de alberca, pues acordaron con el concesionario el mantenimiento regular, al menos cada quince días, pues la clausura pasada fue por considerarla insegura, por riesgo de resbalones.

Por su parte la Oficial Mayor, Verónica Bátiz Acosta, informó que las instalaciones, como la tiendita, siguen cerradas hasta que lleguen al origen legal de las concesiones.

Así, las instalaciones están entrampadas en presuntos actos irregulares.