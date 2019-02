Gobierno de MazatlÃ¡n rechaza que seguridad del estadio se haya salido de control

Gobierno de Mazatlán rechaza que seguridad del estadio se haya salido de control

Tres cadetes de la SSPM resultan con lesiones, de acuerdo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

A pesar de que una gran cantidad de personas derribó vallas para ingresar a la celebración del 80 aniversario de la Banda El Recodo en el estadio Teodoro Mariscal, tanto el Alcalde como el coordinador de Protección Civil Municipal negaron que el operativo de seguridad de este evento se haya salido de control.

Ambos funcionarios mencionaron que en dichas acciones que ocurrieron anoche en el acceso al estadio de beisbol Teodoro Mariscal resultaron lesionados de uno a tres cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero de manera leve.

Sin embargo, expresaron que se va a reforzar la seguridad para los próximos eventos públicos del Carnaval, pero sobre todo se pide a las personas que tanto en los accesos como en la salidas actúen con orden y tranquilidad.

"Es Carnaval, la gente quiere participar, y yo lamento que hayan derribado las puertas porque ponen en riesgo a la gente que está adentro y ellos también se ponen en riesgo, yo hago una invitación a la ciudadanía, si ya está lleno el local no tiene caso que entren, había pantallas afuera para que disfrutaran del evento", dijo el Presidente Municipal Luis Guillermo Benútez Torres hoy por la mañana en entrevista.

Reiteró que es Carnaval y la gente se quiere divertir, y se rió fuertemente cuando se le mencionó que en redes sociales se le responsabiliza a él de ese hecho de que presuntamente él había solicitado el cierre del estadio para que ya no ingresaran más personas.

"No, no, no, para nada, acuérdese que el evento no lo organiza la ciudad, es un evento que le dimos facilidades a Banda de El Recodo", precisó.

Ante personal de diversos medios de comunicación dijo que el reporte que tiene de dicho incidente es mínimo.

"Pues mínimo, mínimo, unos dos, tres muchachos nuestros que estaban sosteniendo las puertas, golpeados, pero leves, ya hoy van a estar trabajando, están encantados de la vida los cadetes", continuó.

También manifestó que como parte del Operativo de Seguridad del Carnaval hay mucha vigilancia por parte de instancias federales, estatales y municipales, Protección Civil, entre otros, pero cuando la gente quiere entrar a un evento es difícil, y la decisión suya fue que entraran.

"Saquen lo bueno, no lo malo, y tuvimos un evento de clase mundial, la publicidad para Mazatlán en todo el mundo no tenemos con qué pagarla, eso es lo bonito, ...ya no va a pasar eso (que la gente trate de entrar derribando vayas), ya pasó con lo que sucedió ayer, pues ya no va a pasar, la verdad, yo soy mazatleco, he vivido muchos carnavales, yo creo que no me he perdido ninguno desde que soy niño y el Carnaval transforma al mazatleco, lo vivimos, es nuestra fiesta", continuó.

"No, no es justificable, vamos a fortalecer la seguridad para que no suceda, verdad, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿les hubiera gustado que llegara el Ejército los levantara y los golpeara?, pues no, pues nosotros tampoco queremos hacer eso, pero sí apelamos a que la gente tenga un poco de cordura, desconozco yo los boletos que se emitieron en este evento, desconozco".

Recalcó que los demás eventos que se realizarán por el Carnaval son responsabilidad del Ayuntamiento, se va a cuidar el aforo de personas que ingresen, se tiene controlado todo eso, pero en el evento de la Banda de El Recodo no fue del Ayuntamiento.

"Éste no es nuestro evento, éste no lo organizamos nosotros, ayudamos a organizarlo, pero no es nuestro", subrayó Benítez Torres al descartar que la seguridad se haya salido de control.

Dijo que no quisiera llegar al uso de la fuerza pública en caso de desorden público, pero si es necesario, se va a hacer.

"Pues yo no quisiera llegar a ese extremo, pero si es necesario lo vamos a hacer, por eso hago un llamado a los ciudadanos, todo es gratuito en Carnaval, bueno, ni ir a hacer pipí va a costar, ayúdenos, diviértanse todos sanamente", recalcó el Presidente Municipal.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, también manifestó que la seguridad del evento de Banda de El Recodo no se salió de control, algunas personas derribaron unas vallas metálicas provisionales y un cadete resultó lesionado con un golpe, pero fue leve.

Añadió que el cierre de las puertas fue para pedirle a la gente que ya estaba adentro que ocupara sus lugares, para que se vieran los espacios libres para seguir permitiendo el acceso de manera ordenada, pero algunas personas no acataban que ingresaran por las puertas que se les indicaba y trataron de entrar por una sola.

Ruiz Gastélum dijo desconocer la cantidad de boletos que se repartieron para el evento de Banda El Recodo, pero el estadio de beisbol citado tiene capacidad para unas 5 mil 500 en las sillas del campo y otras 15 mil en las gradas.

Expresó que se ha reforzado la vigilancia con el Operativo de Seguridad del Carnaval, pero se contempla que en los eventos que se realizarán en el mismo estado por el Carnaval, ya serán de menor afluencia de personas que al registrado en la celebración de Banda El Recodo.

En el caso del Paseo Olas Altas en donde se realizarán eventos como el Combate Naval y la Quema del Mal Humor, ese día se espera una afluencia de 50 mil personas, continuó.

Pidió a los asistentes a los eventos de estas fiestas a que ingresen con orden, de manera tranquila, lo mismo al retirarse, que vayan bien hidratadas, cuiden bien a los niños y a los adultos mayores.