Gobierno de Mazatlán reconoce a la profesora Julieta Montoya Villela

La presidenta de las Damas Voluntarias del Hospital General "Martiniano Carvajal" recibe la Medalla Conmemorativa Jornadas Heroicas 2020

Noroeste / Redacción

En sesión solemne de Cabildo, el Gobierno municipal entregó a la profesora Julieta Montoya Villela la Medalla Conmemorativa Jornadas Heroicas 2020, por la labor humanitaria que ha desarrollado durante 17 años en beneficio de la ciudadanos mazatlecos.

El Alcalde Luis Guillermo Benitez Torres expresó que como muestra de la gratitud de pueblo mazatleco, el Ayuntamiento honró este día a la presidenta del Comité de Damas Voluntarias del Hospital General "Martiniano Carvajal", por su labor ejemplar.

"En estos tiempos difíciles, en los que el Covid-19 ha terminado con la vida de muchos de nuestros seres queridos, hay que estar agradecidos hacia cualquier persona que desarrolle un trabajo de servicio al prójimo, debemos, así mismo, estarles agradecidos con aquellos que entregan su vida por mejora la vida de otro".

Montoya Villela agradeció la distinción y comentó que desde 2003, año en que obtuvo su jubilación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se desempeñó como subjefa de enfermeras, se fortaleció en ella la necesidad de ayudar al prójimo.

"Pensando en hacer el bien y tomé frases que leí y que dicen 'quien no vive para servir, no sirve para vivir' y 'no te canses de hacer el bien, porque aquél que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra, un día lo cosechará en abundancia'".

La profesora Julieta Montoya fue docente en la UAS, formadora de muchas personas en el área de la salud, dama voluntaria en la Cruz Roja Mazatlán, e integrante y actual presidenta del Comité Damas Voluntarias del Hospital General de Mazatlán.