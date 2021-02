Gobierno de Mazatlán se endeudaría para pagar $141.8 millones por demanda perdida: Alcalde

El proceso es que no tenemos dinero para pagar, un juez ya nos está obligando a que paguemos a la empresa, estamos estudiando de qué manera lo resolvemos, dice Luis Guillermo Benítez Torres

Netzahualcóyotl Ceballos

El Gobierno de Mazatlán prevé solicitar un endeudamiento para pagar 141.8 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes, propiedad del empresario Juan José Arellano Hernández, luego de que un juez ordenó el cumplimiento del pago por perjuicios.

“El proceso es que no tenemos dinero para pagar, un juez ya nos está obligando a que paguemos a la empresa, estamos estudiando de qué manera lo resolvemos”, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hace unos minutos.

“Finalmente tendrá que ser a lo mejor un crédito e irlo pagando poco a poco, porque no podemos desembolsar algo que no tenemos, estamos en riesgo de que se nos aplique la ley por no cumplir”.

El pago es el resultado de la demanda que la empresa interpuso contra el Ayuntamiento en diciembre de 2014, debido a la cancelación de un permiso para construir una gasolinera dos años atrás, en 2012, sobre la Avenida Cruz Lizárraga, a una esquina de Avenida Del Mar, a pesar de que los mismos reglamentos municipales prohíben construir una estación de combustible en esta zona.

Nafta Lubricantes SC de RL es una empresa que pertenece a Grupo Arhe, un consorcio local que desarrolla inversiones en los ramos turístico, educativo, combustibles y consultoría fiscal, entre otros.

La pelea legal entre la empresa y el Gobierno de Mazatlán fue heredándose de administración en administración hasta llegar a la que actualmente dirige Benítez Torres.

De acuerdo a las últimas declaraciones sobre el tema por parte de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, el Gobierno municipal, sin embargo, al final se dejó perder la demanda millonaria, lo que ha sido rechazado por el mismo Alcalde.