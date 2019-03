Gobierno de MazatlÃ¡n supervisa reparaciones en el Centro HistÃ³rico

Gobierno de Mazatlán supervisa reparaciones en el Centro Histórico

La calle Benito Juárez será la más complicada por errores en el diseño del proyecto, asegura el titular de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Las constructoras encargadas de las obras de remodelación del Centro Histórico del puerto trabajan en las reparaciones pertinentes para que las calles queden en condiciones de ser entregadas formalmente al Municipio.

El director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, informó que el paseo Olas Altas y varias calles de la zona ya fueron sometidas a los trabajos de reparación, mientas que otras calles siguen en proceso, en especial la calle Benito Juárez, que será la vialidad más complicada de reparar.

“La calle Benito Juárez tiene defectos en su proyecto, quiero insistir en eso, porque los espesores del pavimento que se colocaron son insuficientes para soportar el tráfico que pasa por ahí (…) ya se reparó, por ejemplo, la zona de Olas Altas y se han reparado algunas otras calles, con la que más conflicto vamos a tener es con la Benito Juárez”, reiteró el funcionario municipal.

Explicó que las reparaciones hasta el momento son “parches” para evitar levantar el pórfido que se colocó hace meses, mismo procedimiento que se realizará en la calle Benito Juárez, donde se tendrán que tomar otras medidas para evitar nuevos desperfectos.

“Queremos reparar las fallas que ya se han evidenciado y tener nosotros en mente que va a tener un mantenimiento más intensivo esa calle, ¿qué puede resolver el problema para no hacer una inversión grande?, lo puede resolver el que modifiquemos el tráfico que pasa por esa calle, que hagamos una modificación en las rutas, por ejemplo, de camiones, que permita que esa calle sea parte del Centro Histórico, que se puede caminar”, propuso.

El funcionario agregó que por el momento las constructoras no responden al Municipio, pues las obras no se han entregado a la Comuna, sin embargo, la dirección a su cargo está al pendiente de los trabajos y se han percatado de que no todas las reparaciones son de calidad, lo que representará un conflicto al momento de la recepción formal de las obras.

“Todos están trabajando, pero algunos no responden a nosotros todavía, porque las calles no nos las han entregado, responden a su interés de resolver el problema (…) algunos las están haciendo muy bien, y otros no tan bien, y esos que lo están haciendo no tan bien vamos a ver qué pasa cuando las entreguen”, concluyó.