Gobierno de Morelos censura Roma; tambiÃ©n en EspaÃ±a

Gobierno de Morelos censura Roma; también en España

El cineasta dice que encontrará la forma de llevar la película a los morelenses y la ayuda, a la caravana

Noroeste / Redacción

30/11/2018 | 12:02 AM

CUERNAVACA, Morelos._ El laureado director de cine mexicano Alfonso Cuarón denunció que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco suspendió la exhibición de la película Roma en el Centro Cultural Teopanzolco, “por no querer que la función sirviera para donar a la caravana migrante”.

En realidad, la película iba a ser exhibida en el Cine Morelos, administrado por la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno estatal, y estaba anunciada para los días jueves, viernes, sábado y domingo, pero fue suspendida, según el cineasta.

“El @gobiernomorelos decididió (sic) cancelar la función de Roma en @CCteopanzolco por no querer que la función sirviera para donar a la caravana migrante. Es una pena, si el gobierno no quiere, encontraremos la forma de llevar la película a los morelenses y la ayuda a la caravana”, escribió en su cuenta de Twitter @alfonsocuaron.

El gobierno de Morelos hizo mutis en relación con la denuncia del cineasta.

De acuerdo a Proceso, se pidió a la Secretaría de Turismo y Cultura una reacción al respecto, pero no hubo respuesta.

La película Roma se exhibe sólo en 40 salas del país, debido a un conflicto entre los dos grandes consorcios privados –Cinépolis y Cinemex– y la empresa de entretenimiento Netflix.

El filme, en blanco y negro, aborda una historia basada en las memorias de Alfonso Cuarón y sus vivencias en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ha sido halagada por diversos críticos e incluso se menciona que podría ser nominada a los premios Óscar.

EN ESPAÑA, TAMBIÉN

León de Oro en Venecia, nombrada una de las diez mejores cintas del año por el NBR, mejor película, director y fotografía según el Círculo de Críticos de Nueva York... No hay duda de que Roma es una de las producciones más relevantes de este 2018, que se enfrenta a la negativa de los exhibidores españoles de darle cabida.

¿El motivo? Que, según ellos, la maniobra no respeta un "periodo de exclusividad teatral" de cuatro meses que, por cierto, no está legislado.

En la cadena Cinesa han emitido un comunicado oficial al respecto en el que aluden al periodo de Netflix de cuatro meses de exclusividad para justificar la ausencia del último trabajo de Cuarón en sus salas, publicó espinof.com.

"Desde Cinesa siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios que lanzan sus películas dentro de las pautas establecidas de la exclusividad teatral inicial. Pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta a la ventana de exclusividad teatral, no reproducimos su película", se indicó.

Los habitantes de Madrid, Barcelona y Málaga serán los únicos afortunados que podrán ver Roma en todo su esplendor en las cinco salas en las que estará en cartel el día 5 de diciembre; cuatro de ellas propiedad de A Contracorriente Films —del mismo grupo que Espectarama, distribuidora del largo.

Sin duda, una cantidad ampliamente inferior a la considerada inicialmente, que pretendía abarcar la inmensa mayoría de capitales de provincia españolas.