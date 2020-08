Gobierno de Obama, el más corrupto de la historia, responde Trump a ex primera dama

El presidente de Estados Unidos respondió a las críticas de Michelle Obama

Noroeste / Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este martes 18 de agosto, a las críticas de la ex primera dama, Michelle Obama, al afirmar que la administración del ex mandatario Barack Obama “fue la más corrupta de la historia”, agregando a este mensaje a Joe Biden, vicepresidente de ese entonces y actual candidato del partido Demócrata en las elecciones que se llevarán el próximo noviembre.

El magnate neoyorquino aseguró que él no estaría en Casa Blanca “si no fuese por lo que hizo” el esposo de la ex primera dama.

“Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Banca, sino fuese por lo que hizo su esposo, Barack Obama”, dijo el también candidato republicano a la reelección presidencial en su cuenta de la red social Twitter.

Además, Trump calificó como “falto de entusiasmo” el respaldo que Michelle Obama brindó a la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente durante los mandatos continuos de Barack Obama de 2009 a 2017.

“Trump es el presidente erróneo para nuestro país [...] no está a la altura del momento”, dijo ayer lunes 17 de agosto, por la noche, durante la primera de cuatro jornadas de la Convención Demócrata, la cual se realiza de forma virtual, debido a la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

Durante su discurso, previamente grabado, Michelle Obama recordó que en 2016 Trump recibió menos votos populares que su contendiente demócrata, Hillary Clinton, y refiriéndose a las cualidades del presidente dijo que “es lo que es”.

Faltan 77 días para la elección de Estados Unidos y la mayoría de las encuestas de opinión dan a Biden una ventaja de al menos nueve puntos porcentuales sobre Trump, quien ya comenzó a decir que si no gana los comicios es porque estos serán fraudulentos.

Este mismo día, el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense dio su conclusión del informe final de su investigación sobre Rusia, en el cual aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el hackeo de las cuentas del partido Demócrata y la publicación de correos electrónicos destinados a dañar la campaña de Hillary Clinton en 2016, además de que el presidente Trump no se confabuló con Moscú.