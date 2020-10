Gobierno de Rosario busca convenio con la CFE para evitar el corte al bombeo de Jumapars

EL ROSARIO._ Con el propósito de llegar a un acuerdo y se evite el corte de servicio eléctrico en los sistemas de bombeo de agua potable, autoridades municipales sostuvieron una reunión con personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Al Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez dijo que la medida es por el adeudo que mantiene la Junta Municipal de Agua Potable con la dependencia federal.

La dificultades de la paramunicipal, el primer edil la atribuyó a la falta de pagos por parte de los usuarios a causa de la crisis económica por la pandemia, así como una cartera vencida de usuarios morosos.

Pineda Domínguez reconoció que existe un riesgo que se dé el corte de los servicios de energía eléctrica en los sistemas de bombeo, que se convertiría en un problema social y de salud.

“Lamentamos que otro poder de gobierno le diga a la gente que no pague el agua, pero al no pagar el agua no tenemos recaudación, no pagamos luz y nadie nos da apoyo o rescate financiero para pagar la luz, derivado de la pandemia no han pagado muchos ciudadanos", aseveró.

El munícipe detalló que el adeudo ante CFE de Jumapars es de 3.4 millones de pesos.

Comentó que en muchas ocasiones se señala o critica al gobierno por la ausencia de agua potable, aunque en ocasiones se ha tenido cortes de luz a causa de la poca recaudación.

Destacó que también existen usuarios responsables que no tienen adeudo, pero son más los que están en cartera vencida, es por ello que JUMAPARS tendrá que tomar cartas en el asunto.

“Estamos ya realizando gestiones para recibir algún apoyo para abonar o saldar esta deuda, pero la responsabilidad del pago es de ciudadanos. Vemos con impotencia las oficinas de la televisión de cable abarrotadas diario, antes que se abran ya hay colas para pagar, se puede vivir sin Megacable, pero no se puede vivir sin agua, no vemos esa cultura y responsabilidad del ciudadano, si se presenta el problema en futuro no culpen a las autoridades”.

La gerente de la Junta Municipal de Agua Potable (JUMAPARS), Rosa María Ruiz López, mostró un informe estadístico y con porcentaje de las colonias con más rezago.

LOS DEUDORES

- Colonia Marcelo Loya, adeudo de 510 mil 421 pesos, de 268 contratos, 39 usuarios tienen su estado en cero, mientras que 229 son usuarios con deuda

- Infonavit Lola Beltrán, adeudo de 236 mil 84 pesos, con 109 contratos, 21 usuarios en cero, 88 usuarios con deuda

- Colonia Valle Nuevo, adeudo de 525 mil 539 pesos, 295 contratos, 32 usuarios en cero, 263 con deuda

- Infonavit Rosendo G. Castro, 67 mil pesos, 112 contratos, 27 usuarios en cero, 85 con deuda

Por parte de la CFE estuvieron presentes Faustino Maldonado, súperintendente comercial zona Mazatlán, y Héctor Javier Verde Guerrero, agente comercial del municipio de Rosario.