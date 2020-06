Gobierno de Sinaloa debe $3 millones a papeleros

Ante la difícil situación económica que atraviesan, la presidenta de la Asociación Sinaloenses de Empresarios de Papelerías pide a las autoridades cumplir con el pago

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Que el Gobierno del Estado no los olvide y les pague los 3 millones de pesos que quedan pendientes del programa de útiles escolares gratuitos, solicitó Rosa Amalia Leyva Castro.

La presidenta de la Asepa detalló que de esos 3 millones que se deben a los papeleros por los paquetes de útiles entregados en el ciclo escolar 2019-2020, un millón corresponde a aproximadamente 13 asociados de esta agrupación.

“A nosotros, los que somos de la asociación, nos deben como un millón de pesos, es poco, pero para nosotros es mucho y más con la situación que apremia ahorita que no hay ingresos, porque estamos para terminar junio y todavía no tenemos la integración de los paquetes, no tenemos nada de eso”, expuso.

Leyva Castro subrayó que las papelerías al no ser consideradas giro esencial del comercio tuvieron que cerrar casi tres meses, incluso a pesar de que se reanudaron las clases de manera virtual, por lo que la situación que atraviesan es precaria.

“Estuvimos cerrados, entonces si a uno le deben 20 mil es mucho, sin tener ingresos, entonces ahorita que abrimos nuestros negocios la gente no está haciendo cola en las papelerías, la gente está gastando su dinero en comida, en lo más apremiante, y guardando porque no sabemos cuándo se termine esto, por eso nos apura que se nos haga el pago”, insistió.

La representante de los papeleros en Sinaloa aseveró que ese pago les va a servir para darse un respiro en estos meses que no tuvieron ingresos y ver cómo le vamos a hacer para el nuevo ciclo.

“Uno empieza a hacer las compras desde marzo y ahorita los proveedores que nos daban créditos nos están diciendo que por la misma situación no va haber créditos, entonces tenemos que ver cómo le vamos a hacer”, expuso.

Indicó que están esperando que la Secretaría de Economía publique los lineamientos del programa de útiles escolares del próximo ciclo escolar para ir trabajando en ese tema, ver cómo se van a surtir y armar los paquetes, porque necesitan trabajar.